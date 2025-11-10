Пономарев назвал слабые стороны главного открытия первого круга РПЛ

Экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru похвалил «Балтику» за первый круг Российской премьер-лиги (РПЛ). Он отметил, что для закрепления успеха команде нужно поработать над техникой.

Не сказать, что «Балтика» — это сильное открытие, они себя чувствовали неплохо и в прошлом году. Конечно, команда заслуживает похвалы. В первую очередь — [Андрей] Талалаев. Сумел грамотно подобрать коллектив и расставить их по местам так, что все грамотно выполняют свои функции. Приятно на них смотреть. Думал, что они закончат беготню, но нет, физика у них в порядке. С ней всегда приходит и техника. Скорее всего, будут работать над этим дальше. Уверен, что нам предстоит увидеть сюрпризы «Балтики» и во втором круге, — сказал Пономарев.

Ранее он заявил, что причина неудач «Динамо» кроется в психологической несовместимости с главным тренером Валерием Карпиным. Он отметил, что это труднопреодолимый момент. После 15 туров в чемпионате России «Динамо» с 17 очками занимает десятую строчку.