10 ноября 2025 в 16:51

Пономарев назвал слабые стороны главного открытия первого круга РПЛ

Пономарев: «Балтике» нужно поработать над техникой

Ветеран ПФК ЦСКА Владимир Пономарёв Ветеран ПФК ЦСКА Владимир Пономарёв Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru похвалил «Балтику» за первый круг Российской премьер-лиги (РПЛ). Он отметил, что для закрепления успеха команде нужно поработать над техникой.

Не сказать, что «Балтика» — это сильное открытие, они себя чувствовали неплохо и в прошлом году. Конечно, команда заслуживает похвалы. В первую очередь — [Андрей] Талалаев. Сумел грамотно подобрать коллектив и расставить их по местам так, что все грамотно выполняют свои функции. Приятно на них смотреть. Думал, что они закончат беготню, но нет, физика у них в порядке. С ней всегда приходит и техника. Скорее всего, будут работать над этим дальше. Уверен, что нам предстоит увидеть сюрпризы «Балтики» и во втором круге, — сказал Пономарев.

Ранее он заявил, что причина неудач «Динамо» кроется в психологической несовместимости с главным тренером Валерием Карпиным. Он отметил, что это труднопреодолимый момент. После 15 туров в чемпионате России «Динамо» с 17 очками занимает десятую строчку.

