10 ноября 2025 в 17:22

Мостовой выразил поддержку главному тренеру «Спартака» Станковичу

Мостовой: из «Спартака» никто не уезжает недовольным

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru заявил, что всегда будет поддерживать главного тренера Деяна Станковича. Он отметил, что из стана красно-белых обычно никто не уезжает недовольным.

Из «Спартака» никто обычно не уезжает недовольным. Да и из многих команд. Все уходят довольными и богатыми. Я считал: за 20 лет, кажется, 18 тренеров обеспечили себе безбедную жизнь за счет «Спартака». Всегда буду за Станковича — это человек с большим футбольным прошлым. Всегда буду на стороне таких людей, какие бы они ни были. Сравните его хотя бы с проходимцем [Гильермо] Абаскалем! Два года потребовалось, чтобы его раскусить, — заявил Мостовой.

Ранее он назвал «Балтику» главным открытием первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ). Он также отметил, что главным разочарованием для него стало «Динамо».

До этого Мостовой раскритиковал идею запретить легионерам играть в Кубке России. Он заявил, что это какая-то «шуточная форма», и задался вопросом, где тогда выступать футболистам с иностранным паспортом.

