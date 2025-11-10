Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 15:37

Мостовой назвал главное открытие и разочарование первого круга РПЛ

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru назвал «Балтику» главным открытием первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ). Он также отметил, что главным разочарованием для него стало «Динамо».

Открытие — наверное, «Балтика». Много разговоров вокруг этого клуба сейчас, на пятом месте идут. Посмотрим, как они закончат чемпионат. А разочарование — «Динамо». Никто не ожидал, что они с таким составом будут так низко после первого круга. Уверен, что поднимутся. У многих команд случаются неудачные периоды — такой сейчас у бело-голубых. Кто из них закончит выше? 11 очков, три с половиной игры. Думаю, что калининградцы не растеряют такой отрыв, — заявил Мостовой.

После 15 туров в чемпионате России «Балтика» занимает пятое место, набрав 28 очков. «Динамо» с 17 баллами занимает десятую строчку.

Ранее Мостовой раскритиковал идею запретить легионерам играть в Кубке России. Он заявил, что это какая-то «шуточная форма», и задался вопросом, где тогда выступать футболистам с иностранным паспортом.

Россия
футбол
РПЛ
Балтика
Динамо
Александр Мостовой
