Жерзино Ньямси («Локомотив») и Маркиньос («Спартак») в матче 1/4 финала Кубка России по футболу «Путь РПЛ» в Москве

Мостовой назвал «Спартак» претендентом на чемпионство Мостовой: титул в РПЛ разыграют идущие впереди команды и «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что команды, идущие во главе таблицы, разыграют чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он считает, что в эту группу подключится «Спартак».

Еще в начале сезона говорил, что интрига будет до последних туров. Так пока и получается. Думаю, что идущие наверху команды там и останутся. Остаюсь при своем мнении — еще обязан подняться «Спартак», — заявил Мостовой.

После 15 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 33 очка. По дополнительным показателям им уступает ЦСКА. По 30 очков в активе «Зенита» и «Локомотива», у «Спартака» — 25 баллов и шестая строчка.

Ранее он назвал «Балтику» главным открытием первого круга РПЛ. Мостовой также отметил, что главным разочарованием для него стало «Динамо».

До этого экс-футболист раскритиковал идею запретить легионерам играть в Кубке России. Он заявил, что это какая-то «шуточная форма», и задался вопросом, где тогда выступать футболистам с иностранным паспортом.