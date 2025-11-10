«Нужно время»: Непомнящий назвал главную проблему Карпина в «Динамо»

Валерию Карпину нужно время, чтобы осознать, как работать с футболистами московского «Динамо», заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его словам, игрокам столичной команды необходимо полностью понять игровые требования наставника.

Совмещение никогда не облегчало работу тренера. С другой стороны, у меня ощущение, что Карпину нужно время. Работы в «Ростове» и «Динамо» абсолютно отличаются. В «Ростове» Карпин мог влиять на игроков, в «Динамо» собраны люди с амбициями, что-то из себя представляющие. Чтобы они начали играть в футбол Карпина, нужно, чтобы игроки осознали, что от них требуется. И Карпин тоже осознал, каким образом управлять вот таким коллективом. Мне кажется, это главная проблема, — сказал Непомнящий.

Ранее Непомнящий заявил, что в этом сезоне РПЛ за чемпионство будут бороться четыре команды, а именно «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». По его мнению, больше всего шансов имеют «Краснодар» и «Зенит».

Суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал «Краснодар» главным фаворитом чемпионата России по футболу после первой половины сезона. По данным анализа, вероятность победы клуба составляет 31,6%. На втором месте в списке фаворитов находится московский ЦСКА — его шансы оцениваются в 30,4%. Замыкает тройку «Зенит» с вероятностью 27,1%. Четвертую позицию занимает «Локомотив» — 9,1%.