Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 14:42

«Нужно время»: Непомнящий назвал главную проблему Карпина в «Динамо»

Тренер Непомнящий: Карпин не до конца понимает, как управлять игроками «Динамо»

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Валерию Карпину нужно время, чтобы осознать, как работать с футболистами московского «Динамо», заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его словам, игрокам столичной команды необходимо полностью понять игровые требования наставника.

Совмещение никогда не облегчало работу тренера. С другой стороны, у меня ощущение, что Карпину нужно время. Работы в «Ростове» и «Динамо» абсолютно отличаются. В «Ростове» Карпин мог влиять на игроков, в «Динамо» собраны люди с амбициями, что-то из себя представляющие. Чтобы они начали играть в футбол Карпина, нужно, чтобы игроки осознали, что от них требуется. И Карпин тоже осознал, каким образом управлять вот таким коллективом. Мне кажется, это главная проблема, — сказал Непомнящий.

Ранее Непомнящий заявил, что в этом сезоне РПЛ за чемпионство будут бороться четыре команды, а именно «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». По его мнению, больше всего шансов имеют «Краснодар» и «Зенит».

Суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал «Краснодар» главным фаворитом чемпионата России по футболу после первой половины сезона. По данным анализа, вероятность победы клуба составляет 31,6%. На втором месте в списке фаворитов находится московский ЦСКА — его шансы оцениваются в 30,4%. Замыкает тройку «Зенит» с вероятностью 27,1%. Четвертую позицию занимает «Локомотив» — 9,1%.

РПЛ
футболисты
ФК Динамо
игроки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шторм в Охотском море вызвал подтопление прибрежного села на Камчатке
В Роспотребнадзоре напомнили о пользе рыбы в холодное время года
Четыре российских региона получат средства на мусороперерабатывающие заводы
В Верховной раде раскрыли детали бегства Цукерманов с Украины
Петербуржец отсудил у заводчицы 255 тыс. рублей за больного породистого щенка
Ученые нашли неожиданные плюсы в алкогольных вечеринках молодежи
«Благоприятная ситуация»: военэксперт о новых возможностях российской армии
Российские Су-35 и Р-37М внезапно назвали угрозой для Израиля
В США раскрыли, где сейчас находится номинантка на «Оскар» Керклэнд
В Екатеринбурге директор магазина расправился с кассиршей
Готовлю ресторанную закуску за 15 минут! Брускетта с авокадо и зеленью
Раскрыты неожиданные цифры по детским преступлениям в России
«Нужно время»: Непомнящий назвал главную проблему Карпина в «Динамо»
В Московский зоопарк привезли двух спасенных амурских тигриц
Ростех пообещал показать обновленный самолет Як-130М за рубежом
Ветврач раскрыла, какие болезни появляются у питомцев из-за стресса хозяев
На Западе Зеленского призвали провести срочные переговоры с Москвой
Фигуранты громкого дела о теракте признали свою вину
В МИД КНР высказались об угрозе генконсула обезглавить премьера Японии
Ас-Сиси оценил отношения между Египтом и Россией
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.