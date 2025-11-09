Три секунды в Мюнхене, рак, смерть в 26: как жил баскетболист Белов

9 ноября легендарному советскому баскетболисту Александру Белову исполнилось бы 74 года. Его точный бросок принес сборной СССР золотые медали Олимпиады-1972. Как Белов забросил решающий мяч в поединке с США, в какие скандалы попадал, от какой болезни умер — в материале NEWS.ru.

Где Александр Белов начал баскетбольную карьеру

Белов родился в Ленинграде в 1951 году. С 11 лет он занимался в городской баскетбольной школе «Спартак» под руководством тренера Владимира Кондрашина. Белов обладал высоким ростом — 201 см.

В возрасте 16 лет баскетболист дебютировал в ленинградском «Спартаке». Год спустя он стал чемпионом Европы, а в 19 лет — двукратным. Перед ЧЕ-1971 вместо Александра Гомельского наставником сборной стал Кондрашин, который много лет тренировал «Спартак». Он прекрасно знал способности Белова и усилил его роль в национальной команде.

Как Александр Белов стал творцом победы сборной СССР на Олимпиаде-1972

Перед финальным турниром 1972 года на Играх в Мюнхене сборная США считалась безоговорочным фаворитом. Баскетбол был включен в программу Олимпиады в 1936-м, и американцы ни разу не проигрывали. Перед финальной встречей против СССР их серия без поражений составляла 63 матча.

При счете 49:50 за три секунды до финальной сирены Белов принял передачу через всю площадку от Ивана Едешко. Центровой проявил невероятное терпение и отправил мяч в кольцо. Непобедимые американцы были повержены. Баскетбольная сборная СССР впервые в истории завоевала золотые медали Олимпиады.

Болельщики превозносили Белова до небес из-за победного броска в финале, однако баскетболист отказывался признавать себя героем. Наоборот, он корил себя за ошибку. Незадолго до конца матча его неточный пас привел к результативной атаке США. Соперники вышли вперед, а сборная СССР оказалась в непростой ситуации.

«Я всего лишь исправил ошибку, которую допустил за восемь секунд до конца игры. А настоящим героем можно назвать Сергея Белова (атакующий защитник. — NEWS.ru): из 51 очка команды он набрал 20», — отмечал центровой.

Члены сборной СССР по баскетболу на XXI летних Играх в Монреале: Владимир Арзамасков, Михаил Коркия, Валерий Милосердов, Андрей Макеев, Иван Едешко, Сергей Белов (слева направо на первом плане), Владимир Жигилий, Анатолий Мышкин, Владимир Ткаченко, Алжан Жармухамедов, Александр Сальников, Александр Фото: Александр Яковлев/ТАСС

В какие скандалы попадал баскетболист Александр Белов

В 1973 году сборная СССР возвращалась на родину из турне по США. Вместе с тремя игроками команды Белова уличили в нарушении правил ввоза материальных ценностей и отчислили из национальной команды. Через некоторое время дисквалификация была снята.

В январе 1977 года в ходе таможенного досмотра при выезде из СССР в сумке Александра нашли иконы. Из-за разгоревшегося скандала в центральной печати появились обличительные статьи. Белова лишили звания заслуженного мастера спорта, стипендии, а также вывели из составов сборной и «Спартака» (до декабря 1977-го).

В то время мелкая контрабанда среди советских спортсменов была обычным явлением. Для борьбы с ней руководство страны решило устроить показательный процесс. Существует теория, что Белова целенаправленно выбрали в качестве жертвы.

По одной из версий, против баскетболиста организовали провокацию с целью занять его место в стартовой пятерке национальной команды. По другой — это была попытка ослабить «Спартак». По словами вдовы Кондрашина Евгении, Гомельский прямым текстом говорил Белову: «Переходи к нам [в ЦСКА], и к тебе все вернется».

Какое редкое заболевание выявили у Александра Белова

Тренер сборной СССР 1972 года Сергей Башкин рассказывал, что Белов страдал от саркомы сердца.

«Очень редкое заболевание, чуть ли не врожденное. Как говорят врачи, если бы не баскетбол, он умер бы раньше. У него была быстрая усталость. Все даже посмеивались над Кондрашиным, как он использовал Белова в игре. Например, команда получила право на спорный мяч. Кондрашин выпускал Сашку, Сашка выигрывал мяч, и тут же его меняли обратно. Некоторые считали, что это причуда Кондрашина. Нет, это было осознанное действие», — отмечал он.

Александр Белов (слева), 1970 год Фото: Фред Гринберг/РИА Новости

На протяжении нескольких лет Белов жаловался на боль в груди. Скандал с иконами усугубил состояние его здоровья. После того как Кондрашину удалось вернуть баскетболиста в «Спартак» в конце 1977 года, заиграть на прежнем уровне он уже не смог. Жертвуя собой ради игры, центровой не говорил врачу и тренеру всю правду о самочувствии. По словам Кондрашина, он просто себя угробил.

Летом 1978 года Гомельский вызвал Белова в сборную СССР.

«В Ленинграде он получил пищевое отравление, которое вновь надолго выбило Сашу из колеи. Однако все вроде бы обошлось. Саша приехал на сбор, и там он снова почувствовал себя плохо. Он не сдавался, крепился, пытался тренироваться индивидуально. Видя его мучения, наш доктор, давний друг и почитатель Саши, запретил ему тренироваться до полного выяснения причин недомогания», — писал он в своей книге.

Белов очень сильно хотел выздороветь. В последние дни жизни он разочаровался в методах традиционной медицины и стал приглашать старушек, чтобы те заговаривали недуги. Баскетболист умер 3 октября 1978 года в возрасте 26 лет.

Белов завещал олимпийскую золотую медаль Кондрашину, поскольку тогда тренеров не награждали. В 1990-м, когда наставник был в больнице, его квартиру обокрали и вынесли все ценное. Единственное, что уцелело, — награда Белова, которую Кондрашин бережно хранил в коробке между книгами.

Как вдова Белова отреагировала на образ баскетболиста в фильме «Движение вверх»

По событиям финального матча между СССР и США на Играх 1972 года был снят фильм «Движение вверх». Александра Белова сыграл актер Иван Колесников. Вдова баскетболиста Александра Овчинникова в интервью KP.RU рассказала о двойственных впечатлениях от просмотра картины.

«В фильме Сашу сделали смертельно больным и падающим в обмороки еще до мюнхенской Олимпиады в 1972 году. Но это неправда! Да и характер показан не Сашин. Он был жизнерадостным и добрым человеком, а в „Движении вверх“ он мрачный и чуть ли не весь фильм ходит с кругами под глазами. Саша хотел всю жизнь провести в спорте, но не отдать свою жизнь за спорт, как в фильме», — отметила Овчинникова.

Международный турнир по баскетболу «Кубок Белова». Мать Александра Белова вручает почетный приз капитану «Спартака» А. Мальцеву Фото: Сергей Компанийченко/РИА Новости

Она также прокомментировала таможенный скандал, в который Белов попал в 1977 году.

«В СССР не было многих вещей, и наши ребята могли что-то привозить... Но я не вижу смысла делать из этого какую-то невероятную драму. Тем более настоящий таможенный скандал разразился только в 1977 году, когда нескольких наших спортсменов, в том числе Сашу, лишили званий, отстранили от баскетбола и „пропечатали“ в советской прессе. У меня есть своя версия. Это могло быть провокацией, чтобы переманить Белова из „Спартака“ в ЦСКА. Сашке пообещали снять дисквалификацию и даже дать квартиру в Москве, если он согласится на переход. Но он отказался. Уж очень любил свой родной город — Ленинград. Тем более не хотел уходить от тренера, который заприметил его еще 11-летним пацаном и сделал звездой, — Владимира Петровича Кондрашина», — сказала Овчинникова.

