«Кормил меня с ложечки»: Утяшева и Воля вместе 13 лет — история любви

«Кормил меня с ложечки»: Утяшева и Воля вместе 13 лет — история любви

Резидент Comedy Club Павел Воля и двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева вместе уже 13 лет. Как спортсменка отреагировала на слухи о разводе, сколько у супругов детей, история их знакомства — в материале NEWS.ru.

Как сложилась карьера гимнастки Утяшевой

Утяшева родилась 28 июня 1985 года в поселке городского типа Раевский Альшеевского района Башкирской АССР (ныне — Республика Башкортостан). В 1994-м она начала заниматься художественной гимнастикой у тренера Татьяны Сорокиной. В 1997 году Ляйсан переехала в Москву в Центр олимпийской подготовки.

В возрасте 14 лет под руководством тренерского дуэта Аллы Яниной и Оксаны Скалдиной Утяшева достигла больших успехов и получила звание мастера спорта. С 2002 года гимнастку тренировали Ирина Винер и Вера Шаталина. На Кубке мира 2001/2002 в Берлине Утяшева стала абсолютной чемпионкой мира, победив в шести дисциплинах. Спортсменке было присвоено звание мастера спорта международного класса.

На чемпионате Европы по художественной гимнастике 2001 года в Женеве Утяшева победила в командном зачете. В 2002-м она стала серебряным призером первенства России в индивидуальном многоборье. В том же году она победила на чемпионате Европы в командном зачете. На юношеских соревнованиях стран СНГ и Балтии в Москве Утяшева завоевала золото в трех дисциплинах (скакалка, мяч, булава).

Фото: Олег Булдаков/ ИТАР-ТАСС

Осенью 2002 года спортсменка травмировала ногу на показательных выступлениях в Самаре. Из-за приземления на некачественный мат она отбила ступню. Врачи не увидели на рентгеновских снимках каких-либо повреждений нижних конечностей и списали жалобы Утяшевой на проблемы с психикой. Винер отправила спортсменку на обследование в Германию. Томография показала множественные переломы ладьевидной кости, осложненные переносом нагрузки с одной ноги на другую. Утяшевой требовалась срочная операция. Из-за травмы и курса реабилитации гимнастка не поехала на Олимпийские игры в Афинах. При этом она выступила в роли спортивного комментатора и отлично справилась с новой для себя ролью.

В 2004 году Утяшева стала двукратной чемпионкой Европы в командных соревнованиях. Она планировала выступать до Олимпиады-2008 в Пекине, однако за два года до турнира получила травму колена и объявила о завершении карьеры.

После ухода из спорта Утяшева стала вести программу «Личный тренер» на телеканале «Спорт плюс». Позже ее пригласили в проект «Фитнес со звездами» на телеканале «Живи». В начале 2008-го Утяшева стала ведущей шоу «Сегодня утром» на НТВ, а два года спустя делала гимнастику по утрам вместе со зрителями шоу «НТВ утром». В 2011-м на ТНТ спортсменка начала пропагандировать здоровый образ жизни в авторской программе «Академия красоты Ляйсан Утяшевой».

Ляйсан Утяшева позирует у короны Мисс России в холле концертного зала Барвиха Luxury Village, 2011 год Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Утяшева привлекала внимание многих известных мужчин. В 2008 году на закрытой вечеринке в Лондоне британский актер Орландо Блум восхищался красотой гимнастки. СМИ сообщали, что за ней ухаживали экс-футболист Жидругас Карчемаркас и фигурист Алексей Ягудин.

В 2010 году Ляйсан познакомилась с бизнесменом Валерием Ломадзе, между ними вспыхнул роман. Отношения пары продолжались полтора года. Первое время Ломадзе делал ей дорогие подарки. После того того как Утяшева переехала на дачу к предпринимателю, он резко изменился, начал ревновать и контролировать гимнастку. В итоге Ляйсан от него ушла.

Впоследствии Ломадзе подал на спортсменку в суд, обвинив ее в хищении 24 млн рублей. Утяшева выиграла дело.

Где гимнастка Утяшева познакомилась с шоуменом Волей

Гимнастка познакомилась с Волей на одном из проектов телеканала ТНТ. Сначала между ними были дружеские отношения, но со временем они влюбились друг в друга.

«Мы ничего не скрывали. Два года вместе ходили в театры, в кино, по магазинам, гуляли по Красной площади. Но папарацци — о чудо! — ни разу нас не подловили!» — рассказала Утяшева в интервью журналу «7 Дней».

До встречи с гимнасткой Воля несколько лет жил с телеведущей Марией Кравцовой (Марика), но не спешил делать ей предложение. В итоге они расстались.

Шоумен поддержал Утяшеву, когда у нее умерла 48-летняя мать.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля, 2013 год Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Он [Воля] меня кормил с ложечки. Я сильно похудела. В тумане между какими-то транквилизаторами говорила ему: „Так много девочек красивых. Я труп. Я все. Я не хочу. Ты меня не вытащишь“», — рассказывала Утяшева в интервью Надежде Стрелец.

Узнав о смерти матери гимнастки, находившийся в Каннах шоумен сразу взял билет и вылетел в Москву.

«Я отчетливо понял, что время для встреч, игр и болтовни закончилось. И если я ее не возьму и не обниму, не буду ее отпускать, она просто просочится сквозь мои пальцы, потому что у нее наверняка начнется другой период в жизни», — сказал Воля в одном из интервью.

В 2012 году юморист сделал спортсменке предложение. Утяшева рассказывала, что это произошло, когда она чистила картошку: Воля встал на колено, протянул девушке коробочку с кольцом и сказал: «Давай поженимся». В сентябре 2012 года пара поженилась.

«Свадьбы вообще не было — ни белого платья, ни лимузина с куклами. В память о маме мы решили церемонию бракосочетания провести очень скромно. Просто пошли в загс в обычной одежде и расписались. А вечером отметили событие дома, в узком семейном кругу: были родители Паши, его сестричка, мои бабушка и дедушка приехали из Башкирии», — подчеркнула Утяшева.

Однажды она рассказала, что плакала из-за ревности к Воле. Это произошло после того, как экс-участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева заявила, что в 2009 году юморист провел ее по красной дорожке на светском мероприятии.

«А мне бессонные ночи и слезы в подушку», — отреагировала на эти слова Утяшева.

Гимнастка отметила, что после совместного выхода в свет Воли и Сысоевой в СМИ появились слухи об их романе. По словам Утяшевой, в тот период она только начинала строить отношения с резидентом Comedy Club.

Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой перед началом торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ в категории «Вечерний прайм» в Москве, 2015 год Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Что известно о детях юмориста Воли и гимнастки Утяшевой

В 2013 году у супругов родился сын Роберт, а спустя два года — дочь София. На запястье Воли есть татуировки с именами детей, а на груди — с их лицами.

«Когда появляются дети, ты становишься слегка другим человеком. Наверное, со стороны это может выглядеть странно: мол, зачем ты наколол их фотки, ты что, можешь забыть, что у тебя есть дети? Но это что-то неудержимое внутри тебя», — отметил Воля.

В одном из интервью Утяшева рассказала, что не забеременела в третий раз из-за нерешительности супруга.

«Если бы Павел Алексеевич вот так же мне сказал, возможно, у нас уже было бы трое детей, а может быть, и больше. Мы на это все „чики-пуки“ потратили лет шесть», — рассказала спортсменка.

На редких фото в социальных сетях можно увидеть, как родители проводят время с детьми: пекут печенье, лежат на пляже, празднуют дни рождения. Роберт и София осваивают большой теннис, проводя много времени на тренировках. Сын Воли и Утяшевой также занимался плаванием, футболом и дзюдо. Дети любят рисовать и обожают животных. Кроме того, Роберт коллекционирует машинки.

В мае 2024 года Утяшева сообщила, что она редко ссорится с супругом. По ее словам, инициатором примирения в конфликтных ситуациях часто выступает Воля.

«Я темпераментная. Могу разбить посуду, бить тарелки, швырнуть еду», — говорила Утяшева.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Как гимнастка Утяшева отреагировала на слухи о разводе с резидентом Comedy Сlub Волей

В конце октября 2025 года в СМИ появились слухи о разводе супругов. Утяшева опровергла эти сообщения.

«Нет, друзья, это фейк-ньюс, на это не надо обращать внимание. Не ведитесь на это, у нас все хорошо, он сейчас в туре, я дома», — написала Утяшева.

Чем сейчас занимаются шоумен Воля и гимнастка Утяшева

В 2017 году Воля и Утяшева создали образовательный интернет-проект «Сила воли», состоящий из двух частей: для тела и мозга. Программа содержит десятки видеозаписей занятий и тренингов, посвященных физическому и психологическому самосовершенствованию, а также здоровому образу жизни.

Супруги вместе вели реалити-шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Сейчас проект называется «Выжить в Самарканде». Воля и Утяшева также являются ведущими этого шоу.

Гимнастка участвовала в двух проектах на ТВ-3: кулинарной программе «Вкусно с Ляйсан» и в «Наследниках и самозванцах». Кроме того, она ведет на ТНТ программы «Новые танцы» и «Игры без границ». Утяшева также сообщила подписчикам в соцсетях, что готовит к выходу новый проект «Выжить в Стамбуле».

Воля принял участие в съемках нового сезона Comedy Сlub. Кроме того, на ТНТ выходит программа «Шоу Воли».

Читайте также:

Похищение, €1,25 млн в год, роман с моделью: как живет футболист Мостовой

«Ты — гений! Великий!»: история любви Винер и Усманова

Скандал на Играх, роман со студенткой, Волочкова: как живет Сихарулидзе

Это не снотворное: от чего умер шахматист Народицкий, при чем тут Крамник

Брак с сыном Дружининой, депрессия, буллинг: как живет Екатерина Гамова