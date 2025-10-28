Дружба с Зеленским, слухи о разводе, теракт: как живет юморист Павел Воля

Павел Воля прославился как юморист и телеведущий. Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, что известно о его новых проектах?

Чем известен Воля

Павел Воля родился 14 марта 1979 года в Пензе, окончил Пензенский педагогический институт им. В. Г. Белинского, имеет специальность «преподаватель русского языка и литературы». В студенческие годы начал играть в КВН, был капитаном команды «Валеон Дассон», в составе которой выиграл Первую лигу КВН.

В 2001 году Воля переехал в Москву, сначала работал прорабом на стройке, затем стал сценаристом передачи «Добрый вечер» на РТР. После ее закрытия работал на радио «Хит-FM». В 2003 году комик вместе с коллегами Гариком Мартиросяном, Артаком Гаспаряном и Арташесом Саркисяном основал юмористическое шоу Comedy Club. Также он в разные годы вел программы «Убойная сила», «Импровизация», «Двое на миллион» и другие.

Гарик Мартиросян и Павел Воля после церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» в Кремле, 2006 год Фото: Михаил Фомичев/ИТАР-ТАСС

На счету Воли более 20 ролей в кино. Он снимался в лентах «Любовь в большом городе — 2», «Служебный роман. Наше время», «С новым годом, мамы!», «СамоИрония судьбы», «Небриллиантовая рука» и другие. В апреле 2023 года на ТНТ состоялась премьера авторской юмористической программы комика «Шоу Воли».

Что известно о личной жизни Воли

Павел Воля с 2007 по 2010 год состоял в отношениях с телеведущей Марией Кравцовой, известной под псевдонимом Марика.

В 2012 году юморист женился на чемпионке мира и Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой. Они познакомились на съемках шоу Comedy Club. В 2013 году у пары родился сын Роберт, в 2015 — дочь София. Наследники появились на свет в Майами.

На днях в Сети появились слухи о расставании пары. Утяшева опровергла эти домыслы, ответив в соцсетях на вопрос подписчицы, которая поинтересовалась: «Правда ли, что вы взяли паузу в отношениях?».

«Нет, друзья, это фейк-ньюс, на это не надо обращать внимание. Не ведитесь на это, у нас все хорошо, он сейчас в туре, я дома», — сказала телеведущая.

Что Воля говорил о Зеленском

Павел Воля в одном из интервью рассказал о дружбе с украинским политиком Владимиром Зеленским. Шоумен отметил, что последний раз виделся с ним, когда тот еще не занимал высокопоставленную должность.

«Крутой, веселый, классный парень, офигенный смешной чувак, классный руководитель для своей команды. Он всегда был настоящим капитаном своей команды. Веселый, добрый в общении, офигенный пацан. Я говорю „пацан“, потому что я его таким знал. Мы давно очень не виделись. Теперь это президент страны», — заявил Воля.

Владимир Зеленский и Павел Воля на премьере фильма «Служебный роман. Наше время», 2011 год Фото: Сергей Светлицкий/PhotoXPress.ru/legion-media.com

Кто готовил теракт на концерте Воли

Павел Воля в апреле должен был выступить в Пятигорске, однако его концерт был отменен за несколько часов до начала. Телеведущий тогда сообщил, что мероприятие не состоялось по техническим причинам.

По данным Telegram-канала Baza, на концерте Воли уроженец Центральной Азии планировал совершить теракт. Злоумышленник, как сообщил источник, намеревался поджечь дворец культуры «София» во время выступления комика.

Чем сейчас занимается Воля

Павел Воля в 46 лет продолжает творческую деятельность. Он ведет «Шоу Воли» и другие проекты. В частности, в сентябре он вместе с Ляйсан Утяшевой приступил к съемкам реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Также комик ездит по российским городам с большими стендапами.

В 2025 году с юмористом состоялась премьера сериала «Три сестры», кроме того, он снимается в лентах «Невероятные приключения Шурика» и «Сбитые летчики».

Также комик гастролирует со стендапом. По данным Telegram-канала «Звездач», Воля заработает на своих юмористических концертах более 95 млн рублей.

Воля не комментировал свое отношение к спецоперации, но шутил над отъездами артистов из России. В эфире Comedy Club он иронизировал, что, составляя список гостей, команда шоу поняла, что звать некого.

«Нет звезд! Эти уехали, те не выступают, эти вроде приехали, но еще не выступают. Эти пока еще вроде выступают, но так, что, похоже, скоро уедут. А те, кто уехал, выступают там так, что, скорее всего, больше не приедут уже никогда», — сказал он.

