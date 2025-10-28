Обвинения падчерицы в насилии, инвалидность, долг: как живет Михаил Казаков

Актер Михаил Казаков прославился благодаря роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Казаков

Михаил Казаков родился 28 января 1988 года в Твери, учился в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики. С ранних лет он начал сниматься в киножурнале «Ералаш», в 15 лет дебютировал в кино в фильме «Демон полдня».

Наибольшую известность Казакову принес сериал «Папины дочки», где он сыграл роль Ильи Полежайкина. В фильмографии актера на настоящий момент 12 работ, включая ленты «Побег», «Стройбатя», «Каникулы президента», «Метель» и другие.

Артист перестал сниматься в кино в 2020 году после того, как упал с крыши пятиэтажного дома, когда пытался сделать фотографию Твери. Он перенес ряд операций, носил аппарат Илизарова, несколько месяцев передвигался на инвалидной коляске и костылях.

«Мой случай уникальный: 22 компрессионных перелома, 1500 осколков. Обе мои ноги от удара лопнули внутри», — делился артист.

Что известно о личной жизни Казакова

Михаил Казаков в 2011 году женился на девушке по имени Елена. Спустя год у пары родился сын Мирослав, также он воспитывал дочь жены от первого брака. Супруги развелись после того, как Казаков получил травму.

«Сказала, мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Она меня обвиняла даже в том, что я лежал в реанимации и она свое 30-летие нормально из-за этого не встретила. То есть „умирал и все испортил“», — поделился он.

После развода сын пары остался жить с Казаковым.

Михаил Казаков Фото: Социальные сети

Кто обвинил Казакова в насилии

Экс-супруга Михаила Казакова Елена и его падчерица Виктория в эфире «Пусть говорят» заявили о домашнем насилии с его стороны. Выпуск вышел в эфир накануне, 27 октября.

«Все развивалось постепенно — началось с психологического насилия. Всегда находился повод для того, чтобы нас отругать, оскорбить, ударить. И это было не только по отношению ко мне, но и в первую очередь к маме. Мы с братом начали замечать, как Михаил с ней очень жестоко обращается. Неоднократно дело доходило до полиции», — заявила Виктория.

Она описала случаи, когда Казаков якобы ходил по дому с дрелью и «сверлил стену над ее головой», искал несуществующих людей в шкафах, впадал в состояние паранойи.

«Он бегал за мамой по дому с шампуром и пытался ее убить. Переворачивал мебель, бил посуду о нас. С четвертого этажа по лестнице спускал холодильник», — рассказала девушка.

Казаков после выхода программы в эфир сообщил, что слова бывшей жены и падчерицы вызвали у него смех.

«Лучше у моей падчерицы Виктории спросить, для чего она все рассказала на шоу, но предполагаю, что истинные цели для нас с вами останутся туманны, как и цели, преследуемые ее мамой», — цитирует его Telegram-канал Super.ru.

Как Казаков чуть не оказался в тюрьме

Михаил Казаков едва не оказался в тюрьме, будучи подростком. В 2005 году он заступился за одноклассницу — на нее набросился ее бывший возлюбленный. Защищая девушку, актер ударил обидчика ножом.

Он сразу признался милиции, что выставил перед собой нож, когда молодой человек кинулся на подругу. За актера заступались съемочная группа «Ералаша», друзья и педагоги. Дело было переквалифицировано в превышение самообороны и закрыто «по примирению сторон».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Казаков

Михаил Казаков ведет непубличную жизнь, кинопремьер с ним не ожидается. Последний раз артист появился на экране в 2024 году в ленте «Папины дочки. Новые — 2». По его словам, несмотря на продолжающийся процесс восстановления после травмы, съемки прошли для него легко.

«Тело забыло про инвалидность. Вошел в кадр, и тут Полежайкин внезапно появился сам по себе», — делился он.

В октябре стало известно, что актер попал в реестр неплательщиков по алиментам, долг составил 224 тысячи рублей. Как сообщил артист, он появился в этом списке из-за обращения бывшей жены. Позднее Казаков подал иск на алименты к экс-супруге, поскольку мальчик проживает с ним.

