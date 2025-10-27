Снегопад с ливнем и холод до 0? Погода в Москве в начале декабря: что ждать

В начале метеорологической зимы москвичей ожидает характерная для декабря погода с устойчивыми отрицательными температурами и частыми осадками. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 декабря, ждать ли снегопадов с ливнем и холода до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале декабря

По предварительным прогнозам метеосервисов, первые десять дней декабря в Москве будут умеренно морозными. Дневные температуры ожидаются в диапазоне от -1 до -3 градусов, в то время как ночью столбики термометров опустятся до отметки в -9 градусов. Погода будет характеризоваться преобладанием облачности, а снегопады будут регулярными.

Первый день календарной зимы в российской столице встретит горожан температурой около -2 градусов днем и -6 градусов ночью. В последующие дни, с 2 по 4 декабря, столбики термометров будут показывать схожие значения. При этом влажность воздуха будет высокой, в среднем 86–88%, а атмосферное давление составит около 748 миллиметров ртутного столба. Ветер ожидается южный и юго-западный со скоростью 4–5 м/с, что будет создавать ощущение более сильного мороза.

Середина первой декады декабря, с 5 по 7 число, не принесет существенных изменений. Днем температура будет держаться на отметке -2–3 градуса, а ночью ожидается до -6 градусов. Период с 8 по 10 декабря ожидается немного холоднее. Дневная температура стабильно составит минус 3 градуса, а ночная — минус 9 градусов.

По статистическим данным, осадки в Москве в декабре выпадают примерно через день, и в основном это будет снег. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 746–748 миллиметров ртутного столба, а ветер ожидается преимущественно южного и юго-западного направлений со скоростью 3–5 м/с. Высокая влажность воздуха, которая сохранится на уровне 85–90%, будет усиливать ощущение холода.

Таким образом, в Москве в начале декабря ожидаются снегопады и ливни, а также холод до -9 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале декабря

Декабрь в Санкт-Петербурге в 2025 году начнется с типичной для региона неустойчивой погоды. По предварительным оценкам синоптиков, первая декада месяца обещает быть довольно мягкой, хотя и с устойчивыми отрицательными температурами.

Первые три дня декабря, установят режим погоды с дневной температурой около 0 градусов и ночной около -3 градусов. Ощущаться она будет значительно холоднее из-за высокой влажности, которая составит 87–89%, и южного ветра со скоростью около 6 м/с. Атмосферное давление будет в пределах 759–761 миллиметра ртутного столба.

Начиная с 5 декабря и до конца периода в Северную столицу придет незначительное похолодание. Дневные температуры будут колебаться в диапазоне от -4 до -5 градусов, а ночные — опустятся до -10 градусов. Особенно холодными ожидаются ночи с 8 по 10 декабря, когда столбик термометра может опуститься до -11 градусов.

В целом для декабря в Санкт-Петербурге характерна холодная, снежная и пасмурная погода со средней влажностью около 88% и давлением 759 миллиметров ртутного столба.

