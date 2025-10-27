Погода в Москве во вторник, 28 октября: ждать ли ночных заморозков и снега

В Москве и Московской области завтра, 28 октября, прогнозируются сильные дожди, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 28 октября

В Москве завтра, 28 октября, в дневное время столбики термометров поднимутся только до +10 градусов.

«28 октября будет облачная погода. Ночью дождь, местами сильный. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, по области — от +1 до +6 градусов. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Температура в Москве — от +6 до +8 градусов, по области — от +3 до +8 градусов. Ветер южной четверти, 5–10 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова также сообщила, что до конца октября в российской столице заморозков не ожидается.

«Ночи в Центральном округе России остаются теплыми. Московская область к утру 27 октября оказалась в теплом секторе циклона, минимум температуры воздуха пришелся на четыре часа утра. В Москве, на ВДНХ, было 3,8 градуса, на Балчуге — 5,2 градуса. В пригородах температура воздуха оставалась положительной, около 2 градусов. Такие значения минимальной температура воздуха больше соответствуют середине осени. И до конца октября отрицательных значений температуры воздуха в ночные часы в столичном регионе не ожидается», — отметила синоптик.

По информации метеорологических центров, во вторник, 28 октября, температурный режим в течение суток будет довольно устойчивым, но прохладным. Дневная температура воздуха составит около +7–8 градусов, а ночью столбики термометров покажут около +4–6 градусов. Из-за влияния влажности и ветра ощущаться она будет холоднее. Небо в течение всего дня будет затянуто плотными облаками, а осадки в виде небольшого дождя будут продолжаться практически все сутки, временами ослабевая до мороси. Ветер ожидается юго-западный, умеренный, со скоростью 2–4 м/с, с порывами до 8 м/с. Атмосферное давление будет низким, около 735–741 миллиметра ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 28 октября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 октября в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди.

«28 октября будет облачная погода. Временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный Температура воздуха в течение суток — от +6 до +8 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеосервисов, температура воздуха в течение всего дня в Северной столице будет держаться на уровне +6–7 градусов. Небо будет затянуто облаками, а осадки в виде небольшого дождя ожидаются как в первой, так и во второй половине дня, хотя к вечеру погода может немного улучшиться. Атмосферное давление будет стабильным и составит около 745–746 миллиметров ртутного столба. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, со скоростью 1–4 м/с, что усилит ощущение осенней прохлады.

