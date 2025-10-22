Резкие ветра и морозилка до −20? Погода в Москве в декабре: чего ждать

Декабрь 2025 года в Москве ожидается по-настоящему зимним, холодным и снежным, говорится в прогнозах, основанных на статистических данных ведущих метеорологических сервисов. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 31 декабря, ждать ли резких ветров и морозилки до −20 градусов?

Какая погода будет в Москве в декабре

Температурный режим на протяжении всего декабря будет довольно стабильным, без резких колебаний. Средняя дневная температура воздуха будет держаться от −3 до −5 градусов, в то время как ночью столбики термометров будут опускаться до −9 градусов. Самые холодные дни прогнозируются в середине месяца, примерно с 13 по 16 декабря, и с 24 по 25 декабря, когда ночные температуры могут достигать −9 градусов. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы, преимущественно в диапазоне от 744 до 748 миллиметров ртутного столба, немного понижаясь в периоды снегопадов.

Декабрь обещает быть очень снежным. Осадки, в основном в виде снега, будут выпадать часто — по разным оценкам, от 14 до 20 дней в течение месяца. Суммарное количество осадков ожидается на уровне 54 миллиметров. Преобладающим направлением ветра будет южное и юго-западное со средней скоростью 3–4 м/с, что является типичным значением для этого времени года.

Небо в течение большей части месяца будет покрыто облаками, а солнечных дней, согласно статистике, будет всего один или два за весь декабрь. Важной особенностью месяца станет короткий световой день. В начале декабря он продлится 7 часов 27 минут, а к 31 декабря сократится до 7 часов 7 минут.

Таким образом, в Москве в декабре резких ветров и морозилки до −20 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в декабре

По предварительным прогнозам, декабрь 2025 года ожидается типичным для Санкт-Петербурга — довольно теплым, но при этом пасмурным и влажным.

Температурный режим на протяжении месяца будет колебаться в пределах от +3 до −5 градусов, что характерно для самого теплого зимнего месяца в городе. В начале декабря дневные показатели составят от +2 до −1 градуса, а ночные — опустятся до −5 градусов. К концу месяца станет еще холоднее. Днем температура будет держаться на отметке от −1 до −4 градусов, а ночью — опускаться ниже −5 градусов. В предновогодние дни возможно небольшое потепление до плюсовых значений.

Что касается осадков, то декабрь обещает быть щедрым на дожди и снегопады — по прогнозам, до 20 дней месяца окажутся пасмурными с осадками. В первой половине декабря ожидается не менее 10 дней с осадками. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы, преимущественно в диапазоне от 758 до 762 миллиметров ртутного столба, а ветер ожидается южный и юго-западный умеренный, со скоростью 4–6 м/с. Относительная влажность воздуха будет высокой, характерной для морского климата, и составит в среднем 86–89%. Важной особенностью декабря станет очень короткий световой день — его продолжительность составит всего около шести часов, поэтому темнеть на улице будет уже после 15:00–16:00.

