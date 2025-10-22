Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 22 октября, фото, видео

Панда Катюша любит кейки. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 22 октября?

Как проходит утро Катюши

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша завтракает бамбуком.

«С добрым утром! Не соскучились еще по мне?» — подписала она ролик.

Комментаторы обратили внимание на то, что Катюша сидит как человек.

«Катерина сидит в человеческой позе — вы только посмотрите!»;

«Доброе утро и приятного аппетита, Катюша! Сидишь прямо как человек»;

«Очень соскучились по тебе, Катюшка! Без тебя никак!» — написали они.

Какое угощение любит Катюша

Светлана Акулова также показала ролик, на котором Катюша ест панда-кейк.

«Для всех любителей вкусняшек! Присоединяйтесь!» — написала директор столичного зоопарка.

Фолловеры отметили, что Катюша ест с аппетитом, так как очень любит кейки.

«Как же Катерина любит кейки, с каким аппетитом уплетает! Аж тоже захотелось»;

«Приятного аппетита, Катюша! Балуют тебя вкусняшками»;

«Как мы рады видеть тебе, Катюшенька! А ты рада видеть кейк», — прокомментировали россияне.

