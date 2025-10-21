Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 21 октября, фото, видео

Панда Катюша мечтает об угощениях, лежа в уличном вольере. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 21 октября?

Как Катюша завтракает

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша завтракает бамбуком в уличном вольере.

«Катюша, наш пушистый комочек счастья, завтракает. Глядя на ее неспешные движения и полное сосредоточение ею на еде, невольно умиляешься Катюшей. Наша Катюша настолько восхитительна, что невозможно не смотреть на нее с улыбкой!» — подписала она видео.

Пользователи Сети пожелали Катюше приятного аппетита и напомнили, что завтрак является важным приемом пищи.

«Приятного аппетита, наша любовь! Правильно делаешь, что плотно завтракаешь! Ведь завтрак — самый важный прием пищи»;

«Катерина, приятного аппетита! Пережевывай пищу тщательно!»;

«Доброе утро, приятного аппетита и отличного тебе дня, Катюша! Какая же ты хорошенькая!» — прокомментировали россияне.

Что ест Катюша

Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша решила попробовать на вкус ветку.

«Когда захотелось разнообразить свое меню и добавить новые продукты. „Русские кусты“» — в шутку подписала ролик директор столичного зоопарка.

Фолловеры в комментариях отметили, что Катюша, как ребенок, все тянет в рот.

«Наша маленькая Катюша, как настоящий ребетенок, все тянет в рот! Все хочется попробовать. Ну и правильно»;

«Все тянет в рот Катерина! За ней нужен глаз да глаз»;

«В этой жизни нужно попробовать все! Такой у нашей Кати девиз, видимо», — предположили они.

О чем мечтает Катюша

Также Светлана Акулова опубликовала ролик, на котором Катюша лежит на брусьях в вольере. Она предположила, что маленькая панда мечтает об угощениях.

«С каким наслаждением Катюша мечтает о вкусняшке! М-м-м! Смотря на Катюшу, тоже захотелось чем-нибудь себя побаловать. Признавайтесь — у кого тоже так?» — обратилась Акулова к подписчикам.

Пользователи Сети рассказали, о каких вкусностях мечтают они.

«Я с таким же лицом, как Катя, мечтаю о шоколадном торте, так как уже неделю сижу на диете»;

«Я бы сейчас супчика куриного поел»;

«Еду в дороге, мечтаю о булочке», — прокомментировали они.

