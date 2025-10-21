Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 21 октября, фото, видео

Панда Катюша мечтает об угощениях, лежа в уличном вольере. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 21 октября?
Как Катюша завтракает
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша завтракает бамбуком в уличном вольере.
«Катюша, наш пушистый комочек счастья, завтракает. Глядя на ее неспешные движения и полное сосредоточение ею на еде, невольно умиляешься Катюшей. Наша Катюша настолько восхитительна, что невозможно не смотреть на нее с улыбкой!» — подписала она видео.
Пользователи Сети пожелали Катюше приятного аппетита и напомнили, что завтрак является важным приемом пищи.
«Приятного аппетита, наша любовь! Правильно делаешь, что плотно завтракаешь! Ведь завтрак — самый важный прием пищи»;
«Катерина, приятного аппетита! Пережевывай пищу тщательно!»;
«Доброе утро, приятного аппетита и отличного тебе дня, Катюша! Какая же ты хорошенькая!» — прокомментировали россияне.
Что ест Катюша
Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша решила попробовать на вкус ветку.
«Когда захотелось разнообразить свое меню и добавить новые продукты. „Русские кусты“» — в шутку подписала ролик директор столичного зоопарка.
Фолловеры в комментариях отметили, что Катюша, как ребенок, все тянет в рот.
«Наша маленькая Катюша, как настоящий ребетенок, все тянет в рот! Все хочется попробовать. Ну и правильно»;
«Все тянет в рот Катерина! За ней нужен глаз да глаз»;
«В этой жизни нужно попробовать все! Такой у нашей Кати девиз, видимо», — предположили они.
О чем мечтает Катюша
Также Светлана Акулова опубликовала ролик, на котором Катюша лежит на брусьях в вольере. Она предположила, что маленькая панда мечтает об угощениях.
«С каким наслаждением Катюша мечтает о вкусняшке! М-м-м! Смотря на Катюшу, тоже захотелось чем-нибудь себя побаловать. Признавайтесь — у кого тоже так?» — обратилась Акулова к подписчикам.
Пользователи Сети рассказали, о каких вкусностях мечтают они.
«Я с таким же лицом, как Катя, мечтаю о шоколадном торте, так как уже неделю сижу на диете»;
«Я бы сейчас супчика куриного поел»;
«Еду в дороге, мечтаю о булочке», — прокомментировали они.
Читайте также:
«Универ», ревность к Кещяну, театр: куда пропал актер Александр Сухинин
Четыре развода, слова о Путине, мечты о звании: как живет Галина Данилова
Развод с Сексте, долги, мнение об СВО: где сейчас актер Максим Матвеев