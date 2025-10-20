Четыре развода, слова о Путине, мечты о звании: как живет Галина Данилова

Актриса Галина Данилова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о Владимире Путине и спецоперации?

Чем известна Данилова

Галина Данилова родилась 2 мая 1968 года в Йошкар-Оле, но все детство провела в Казани.

«Я случайно родилась в Йошкар-Оле. Просто мама поехала в гости к своей сестре и родила меня там. А так мы жили в Казани», — рассказывала актриса в интервью журналисту Светлане Баласанян.

После восьмого класса Данилова поступила в Казанское театральное училище. После двух лет учебы она переехала в Москву, прошла конкурс в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ, но ее не взяли на курс, так как у нее не было аттестата о среднем образовании. Из-за этого Данилова вернулась домой, окончила училище, однако поступать в московские вузы уже не стала и отправилась на просмотры в театры. В московских театрах ей места не нашлось, зато она попала в Рязанский драматический театр, где проработала год, а затем ушла в декрет.

В 1989 году актриса снова решила попробовать силы в Москве и оказалась в группе театра «Сатирикон», где прослужила 16 лет. Некоторое время она также играла в театре «У Никитских ворот».

Известность Даниловой принесло скетч-шоу «6 кадров». Также она снималась в проектах «Кадетство», «Девичья охота», «Угрозы», «Призрачное счастье», «Исправление и наказание», «Рецепт на любовь», «Отдам маму замуж», «Жвачка» и других.

«Когда меня спрашивают, не мешают ли мне „6 кадров“, — нет, не мешают. Но иногда мне странно слышать от некоторых режиссеров, что в проекте нужно сыграть не так, как в „6 кадрах“», — говорила она в интервью Светлане Баласанян.

Всего в ее фильмографии более 20 работ.

Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич на открытии XII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите Фото: Евгений Епанчинцев /РИА Новости

Что известно о личной жизни Даниловой

Галина Данилова была замужем четыре раза. Она признавалась, что все ее браки распались из-за измен.

«У меня было четыре мужа: русский, еврей, украинец и турок. Все одинаковые, как на подбор. Все эти четыре раза я притягивала людей за уши и наделяла теми качествами, которых у них не было. Это каждый раз адская душевная боль. И дело даже не в том, что тебе изменили. Дело в предательстве. И они даже не нашли смелости в этом признаться, пока я их не застукала. Они все были трусы у меня», — отмечала она в интервью Светлане Баласанян.

Первым ее супругом стал сокурсник по казанскому училищу Владимир Попов. В браке родился сын Никита.

Второй раз Данилова вышла замуж за бизнесмена. Этот брак просуществовал пять лет. Затем артистка расписалась и обвенчалась с музыкантом Дмитрием Колтаковым, который был младше ее на восемь лет. У пары родилась дочь Ульяна.

С четвертым супругом, экскурсоводом Сейхуном Эзбером, Данилова познакомилась на отдыхе в Турции. После оформления брака актриса купила дом, землю и машину на родине мужа. Спустя девять лет пара развелась, все имущество досталось Эзберу.

«Я купила землю, мы построили дом, но в документы он меня не вписал, объясняя это тем, что я — гражданка России, и из-за этого мы будем платить большие налоги. Но это тоже оказалось враньем. Сейчас мы нормально общаемся, он отдал мне часть денег, пытается как-то помогать. Я смогла купить в кредит маленькую двушку „за МКАДом“ в Турции. Но теперь целая эпопея с тем, чтобы ее продать. А я хочу это сделать и купить дом в Крыму. С детства мечтаю о доме в Крыму», — поделилась Данилова со Светланой Баласанян.

Актриса отмечала, что сейчас ее сердце свободно, и она снова хочет выйти замуж.

«Сейчас у меня нет мужчины, которого бы я любила. Но я очень хочу снова выйти замуж, хочу тихой семейной спокойной жизни», — добавила она.

Галина Данилова в роли Софьи Игнатьевны Турусиной в сцене из спектакля «На посадку» Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Что известно о политической позиции Даниловой

Галина Данилова поддерживает политику президента России Владимира Путина и его решение о проведении спецоперации.

«Я говорила и говорить буду: у нас лучший президент в мире, наиумнейший, наимудрейший. За то, что сейчас происходит, ему памятник надо поставить. И я понимаю, почему началась СВО. Моя продюсер с семьей убегала в тапочках из Горловки. Они отбежали несколько метров от дома, и произошел взрыв. И сейчас украинцы будут нам что-то рассказывать или что-то нам говорить?» — заявляла Данилова в интервью Светлане Баласанян.

Артистка также рассказала, что ее сын Никита написал песню о Путине.

«Я горжусь своим сыном. А какую прекрасную песню он у меня написал о президенте! Сам сочинил музыку, слова, сам ее спел. Причем раньше он никогда в стиле рэп не писал», — поделилась она.

Данилова добавила, что хочет поехать в зону боевых действий, чтобы поддержать российских военных.

Чем сейчас занимается Данилова

Галина Данилова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Салон красоты, или О чем говорят женщины», «Зинон. С приветом!», «Ловушка для мужа», «Опасный холостяк» и «Семейка легкого поведения».

Кинопремьер с Даниловой в ближайшее время не ожидается.

В 2024 году появилась новость о перезапуске скетч-шоу «6 кадров». Данилова в интервью Светлане Баласанян сообщила, что съемки отменили. По ее мнению, в том виде, в котором создатели задумали перезапуск «6 кадров», он выйти не сможет.

Галина Данилова с дочерью Ульяной перед началом премьеры фильма Disney «Холодное сердце», 2013 год Фото: Фадеичев Сергей/ ITAR-TASS

«Они хотели заменить Федю Добронравова, который сейчас не может сниматься. В таком виде небеса не дадут выйти этому проекту. Феди не будет, но нас осталось пятеро, и люди хотят видеть нас. Можно добавлять молодых артистов, но не в костяк», — уточнила она.

Также Данилова признавалась, что очень хочет получить звание народной артистки.

«Я очень хочу иметь звание народной артистки. Заслуженная звучит так, будто ты заслужил, а народная — оно по статусу выше, и оно мне ближе, потому что более теплое», — добавила она.

