Назаров, слезы Добронравова, отказ от Голливуда: как живет Сергей Дорогов

Актер Сергей Дорогов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, почему обижался на Федора Добронравова?

Чем известен Дорогов

Сергей Дорогов родился 12 сентября 1959 года в Щучинске. Окончил Воронежский государственный институт искусств по специальности «актер театра и кино».

Известность ему принесло скетч-шоу «6 кадров».

«Нам просто повезло с этой передачей. Говорят, что нужно быть готовым к успеху, хотя он может и не прийти. Сколько талантливых актеров есть, но они не оказались в нужное время в нужном месте. А нам повезло», — рассуждал он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Также Дорогов снимался в фильмах «Сочинение ко Дню Победы», «Возвращение Мухтара», «Виола Тараканова», «Кадетство», «Любовь-морковь», «Папины дочки», «Тариф „Новогодний“», «Воронины», «С неба и в бой», «ВСЛУХ!» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Дорогова

Жену Сергея Дорогова зовут Татьяна, они состоят в браке с 2002 года. Пара познакомилась в театре «Сатирикон», где он служил актером, а она работала гримером.

Общих детей у супругов нет, но Дорогов с детства воспитывал дочь Татьяны от первого брака. Анна тоже стала гримером.

«Своих детей нет — не сложилось. Но при этом у меня полноценная семья: есть жена, дочь, теща», — делился актер со Светланой Баласанян.

Сергей Дорогов c cупругой Татьяной Фото: Persona Stars/053/legion-media.ru

Что Дорогов говорил об уехавших коллегах и патриотизме

Сергей Дорогов в интервью Светлане Баласанян заявлял, что является патриотом и никогда не мечтал о карьере в Голливуде.

«Я не псевдопатриот, я не хожу на коммунистические демонстрации, я просто отношусь с уважением к своей родине. Я так чувствую. Да, я патриот», — комментировал актер.

По его словам, уехавшие коллеги не интересны зарубежной публике, и за границей на их выступления и спектакли ходят только русские.

«На Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Назарова и т. д. Там они никому не нужны, а здесь у них было все», — считает он

Почему Дорогов обижался на Добронравова

Скетч-шоу «6 кадров» выходило с 2006 по 2014 год. Сергей Дорогов раскрыл, что его закрыли из-за кризиса, а также из-за ухода народного артиста России Федора Добронравова.

«Мы с Федей давно дружим, но у меня тогда была обида, мне хотелось уйти красиво. Я предложил снять 10-й сезон и уйти, но он расплакался и спросил: „Вы хотите меня похоронить?“ Я тогда первый раз увидел, как он плачет по-настоящему, а не театрально. И мы приняли его позицию», — заявил он в интервью Светлане Баласанян.

Чем сейчас занимается Дорогов

Сергей Дорогов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Жених по объявлению», «Идеальный муж», «Любовь и голуби», «Женитьба» и «Соседи, или Хочу на Сейшелы».

В скором времени также выйдет комедия «День отца» с Дороговым.

