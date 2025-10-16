День рождения в бомбоубежище и резкое похудение: как живет Алина Ланина

Актриса Алина Ланина продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известна Ланина

Алина Ланина (настоящая фамилия — Кизиярова) родилась 3 марта 1989 года в поселке Рефтинский Свердловской области. Окончила актерский факультет Екатеринбургского государственного театрального института.

В интервью журналисту Светлане Баласанян артистка объясняла, что сменила фамилию, так как настоящая была для нее «чужой».

«С фамилией были проблемы — постоянно путали ее, даже в титрах писали неправильно. Зачем мучить людей, зачем им запоминать эту сложную фамилию? Тем более она действительно не принадлежит мне по крови. Мой папа — обычный Саша Кузнецов, но его воспитал отчим, и он носил фамилию Кизияров. Он относится к ней с трепетом», — рассказывала она.

Наибольшую известность ей принесла роль Евы в сериале «СашаТаня». Также она снималась в проектах «Зайцев + 1», «Склифосовский», «Сильнее судьбы», «Принц Сибири», «Защитники», «Серебряный бор», «Отчий берег», «На Париж», «Формула преступления», «Стажер», «Любовники», «Вероника», «Овчарка», «Последний богатырь. Наследие» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 50 работ.

Что известно о личной жизни Ланиной

Алина Ланина не разглашает имя своего возлюбленного. Известно, что избранник старше актрисы на 12 лет и тоже работает в сфере кинематографа.

Пара воспитывает двоих детей — сына Льва и дочь Надежду.

Также артистка рассказывала, что когда в их отношениях наступает кризис, то муж отправляется жить в свою квартиру.

«Когда совсем все плохо и я начинаю придираться к нему, а он ко мне, то он идет пожить в свою квартиру. Мне кажется, пары, которые давно вместе, часто прибегают к подобному: нужно увеличить расстояние между друг другом, чтобы успокоить нервы», — объясняла она в интервью Светлане Баласанян.

Вместе с детьми и супругом Ланина живет в доме, который купила сама.

«Я купила дом сама, это было мое желание — иметь дом. И этот путь начался еще до появления мужчины в моей жизни», — добавила актриса.

Актриса Алина Ланина Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Что Ланина говорила о спецоперации

В день начала спецоперации, 24 февраля 2022 года, Алина Ланина вместе с сыном и няней оказалась в Киеве. Она вспоминала, что свой день рождения, 3 марта, встречала в бомбоубежище, где к ней пришло важное осознание.

«Я поняла: самое важное, как оказалось, — это не сколько любили меня, а сколько любила я. Причем понятие „любовь“ в его самом широком смысле: к родителям, к детям, к еде, к природе. Естественно, оказавшись лицом перед смертью, ты теряешь интерес ко всему материальному, но я думала, что становится важно, сколько людей тебя любит. А оказалось, что это не имеет значения. Перед глазами пролетали абсолютно неожиданные вещи. Я думала: как хорошо, что я влюбилась в того парня, как хорошо, что я видела горы, как хорошо, что я испытала материнскую любовь. Но я вообще не вспомнила, как люди мне аплодировали или как кто-то за мной красиво ухаживал», — призналась актриса в интервью Светлане Баласанян.

Также Ланина вспоминала, что в тот момент впервые испытала страх, «когда прямо трясет». Выбраться из Киева Ланиной удалось спустя несколько дней.

«Путь между горячими точками мы прошли с незнакомыми украинцами, которые абсолютно безвозмездно приехали за нами из Винницы в Киев, довезли до границы с Молдавией и уехали. Потом мы оказались в Дубае. Интересное наблюдение за собой — я не пролила ни одной слезинки, пока мы были на Украине, а после прорыдалась в море», — делилась она.

При этом Ланина не высказывалась о спецоперации и не говорила, поддерживает или осуждает она действия российских властей.

«Я внесена в черные списки на Украине, потому что я не осудила спецоперацию, но я намеренно не высказываюсь на эту тему. Я не высказываюсь, потому что во время нахождения в Киеве осознала еще одну важную вещь: словом можно убить. Мы каждый день наблюдали перестрелки на улицах, когда люди, которым выдали оружие, стреляли непонятно в кого и непонятно за что. Это были люди, начитавшиеся разных постов в соцсетях. Причем некоторые люди писали посты с добрыми намерениями, но те, другие, находившиеся в бреду, не так их понимали и хотели справедливости. Поэтому надо думать о том, какие последствия сказанное тобой слово может повлечь для других. Так что я не высказываюсь, поскольку вижу: от этого только отрицательные последствия», — добавила она.

Чем сейчас занимается Ланина

Алина Ланина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Слишком женатый таксист», «Номер 13», «Боинг-Боинг» и «Третий — лишний?».

Сейчас в прокате идет фильм «Тимур и его команда» с Ланиной. В скором времени также можно будет увидеть комедию «Света» с ее участием.

Недавно артистка опубликовала в соцсетях снимок в коротком платье и рассказала, что после отпуска похудела на семь килограммов, отказавшись от вредной еды, сладкого и алкоголя.

