16 октября 2025 в 16:28

Скандал из-за мужа, мнение об СВО, двое детей: как живет Лиза Арзамасова

Елизавета Арзамасова Елизавета Арзамасова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Елизавета Арзамасова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о спецоперации?

Чем известна Арзамасова

Елизавета Арзамасова родилась 17 марта 1995 года в Москве. В 2012 году Арзамасова поступила в Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина (ГИТР) на продюсерский факультет.

Популярность артистке принесла роль Галины Сергеевны Васнецовой в сериале «Папины дочки», который выходил на канале СТС с 2007 по 2013 год.

Также Арзамасова снималась в проектах «Я сыщик», «Братья Карамазовы», «Любовь в большом городе», «Танкист», «Жить!», «Сорок розовых кустов», «Ивановы-Ивановы», «302 БИС», «Красная шапочка. Онлайн», «Проклятый чиновник», «Две диафрагмы», «Папины дочки. Новые», «Новогоднее чудо» и других.

Всего в ее фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Арзамасовой

В 2020 году Арзамасова вышла замуж за заслуженного мастера спорта России фигуриста Илью Авербуха, который старше ее на 22 года.

Пара познакомилась во время участия в шоу «Ледниковый период».

«Большое удовольствие, что все так естественно, органично и легко. В этом тоже есть секрет успеха. Идиллия совпадения двух людей в порывах, интересах: интересах в литературе, музыке, живописи. Вот такое произошло совпадение», — рассказывала она в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Елизавета Арзамасова с супругом Ильей Авербухом Елизавета Арзамасова с супругом Ильей Авербухом Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В 2021 году у пары родился сын Лев, в 2024 году — дочь Лия.

Весной 2025 года Авербух оказался в центре скандала после того, как в интервью журналисту Ксении Собчак заявил, что 15-летняя Арзамасова во время знакомства с ним «уже была женщиной, у которой все было». Тогда актриса поддержала супруга.

Что Арзамасова говорила о спецоперации

Осенью 2022 года Елизавета Арзамасова попросила у подписчиков прощения за то, что не высказывается по поводу спецоперации, и объяснила, почему обходит стороной подобные темы.

«Внешний мир ежедневно предлагает нашему вниманию огромные события. Каждый живой организм, каждая живая душа реагирует. Наши волнения, страхи, сострадание и надежды — все там, в новостной ленте. И я хочу попросить у вас прощения за то, что я не пишу о том, о чем вы и так можете посмотреть в теленовостях или многочисленных Telegram-каналах. Я не хочу. Не справляюсь. Не люблю сленг, но в данном случае использую это слово: „не вывожу“. Я загрузила себя работой по макушку, а все душевные силы и ресурсы — в семье. Правильно это или нет, сложно сказать. Но на этом этапе жизни у меня получается только так», — сообщила артистка в личном блоге.

Чем сейчас занимается Арзамасова

Елизавета Арзамасова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Идиот» и «Ночь ее откровений».

Сейчас в прокате идет фильм «Папины дочки. Мама вернулась» с ее участием. Также в скором времени можно будет увидеть ленты «Зверолес», «Оливка, Игорек и Рекс», «Лиля», «Крот в паутине» и «Проба» с Арзамасовой.

