Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 20:11

«Папины дочки», отказ уезжать из РФ, машина на СВО: как живет Андрей Леонов

Андрей Леонов Андрей Леонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Андрей Леонов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации?

Чем известен Леонов

Андрей Леонов родился 15 июня 1959 года в Москве. Его отец — народный артист СССР Евгений Леонов.

В 1976 году он поступил в Высшее театральное училище им Б. В. Щукина. В 1979 году присоединился к актерской труппе театра «Ленком», но через два года принял решение уйти в армию. Отслужив в танковых войсках, Леонов вернулся к работе в театре.

Актер снимался в проектах «Дорогая Памелла», «Тени», «Папины дочки», «Аферисты», «Все в порядке, мама», «Мой парень — ангел», «Василиса», «Ивановы-Ивановы», «Оранжевая корова», «Чистосердечное призвание», «ШКЛТ», «Папины дочки. Новые», «Гид и большие соблазны» и других. Всего в его фильмографии на данный момент более 60 работ.

Что известно о личной жизни Леонова

Первый раз Андрей Леонов женился в 1984 году — на дочери политического эмигранта из Чили Алехандре Куэвас. В 1987 году у пары родился сын Евгений.

Куэвас окончила РУДН и получила предложение о работе из Стокгольма. Она уехала вместе с сыном, а Леонов покидать Россию не захотел. Пара развелась в 1997 году, но актер продолжил поддерживать отношения с наследником.

В 2010 году Леонов женился на дочери композитора Игоря Якушенко Анастасии, которая младше него на 13 лет. У супругов родились дочь Анна и сын Михаил.

Анна Якунина в роли Элеоноры, Андрей Леонов в роли Машу и Екатерина Драчёва в роли Вирджинии (слева направо) в спектакле «Tout paye, или Все оплачено» Анна Якунина в роли Элеоноры, Андрей Леонов в роли Машу и Екатерина Драчёва в роли Вирджинии (слева направо) в спектакле «Tout paye, или Все оплачено» Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Что Леонов говорил о спецоперации

Андрей Леонов поддерживает проведение спецоперации. В 2023 году он пожертвовал свой личный автомобиль военнослужащим.

Актер обращался к участникам СВО и отмечал, что они, возможно, его будущие коллеги, которые однажды свяжут свою жизнь с миром кино. Леонов напомнил, что после Второй мировой войны появилось множество режиссеров-фронтовиков, снимавших фильмы.

«Вот многие из вас, может быть, уйдут в кинематограф, станут режиссерами, может быть, снимут прекрасные фильмы о войне, которые будут поражать своей правдой, искренностью. Ребята, запомните, что, может быть, мы встретимся уже не здесь, на такой линии опасной, передовой, а будет мирная жизнь и нас объединит творчество», — вспоминал он в передаче «Жизнь и судьба».

Леонов добавил, что больше всего во время общения с бойцами, как в госпитале, так и на передовой, он был поражен их стойкостью и внутренней силой. По его словам, от военнослужащих исходят мощная энергия и оптимизм.

Чем сейчас занимается Леонов

Андрей Леонов продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Поминальная молитва», «Tout paye, или Все оплачено», «Последний шанс» и «Королевские игры».

В 2025 году вышел проект «Папины дочки. Мама вернулась» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «45 дней до победы» и «Наш папа — Дед Мороз!» с Леоновым.

Читайте также:

Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте

Поцелуй с Пересильд, гонорары, помощь Киркорова: как живет Ваня Дмитриенко

Вражда с Собчак, розыск на Украине, трое детей: как живет Тина Канделаки

актеры
новости
артисты
культура
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе на 16-19 октября
Минсельхоз подтвердил благоприятный прогноз по урожаю зерновых в России
В России добавили ответственности иноагентам за проступки
Лавров предупредил о попытках превратить украинский кризис в «войну Трампа»
В РФ запретили списывать деньги за онлайн-подписки с одного вида карт
В России запланировали масштабное обновление энергомощности
В ХАМАС назвали точное время новой передачи тел заложников
В НАТО сделали заявление о поддержке Украины
Внук Калашников получи 14 лет «строгача» за убийство по пьяни
Цивилев раскрыл, готова ли энергосистема России к суровым холодам
Уиткофф развеял слухи о скорой отставке
Маньяк под диваном, копье в голове и чай-убийца: главные ЧП дня
Рекордное повышение МРОТ в 2026 году: как вырастут зарплаты и пособия
«С Богом!»: Путин открыл новые дорожные объекты в трех регионах России
Похитила мафия или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
«Своевременно и складно»: Путин о топливе в отопительный сезон
Путин пообещал раскрыть секреты одного политика по подготовке к отопсезону
Перспектива возвращения обязательного призыва в Германии уже решена
Россия рекордными темпами строит новые автомобильные трассы
Отец забыл сына на воронежской трассе и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.