«Папины дочки», отказ уезжать из РФ, машина на СВО: как живет Андрей Леонов

Народный артист России Андрей Леонов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации?

Чем известен Леонов

Андрей Леонов родился 15 июня 1959 года в Москве. Его отец — народный артист СССР Евгений Леонов.

В 1976 году он поступил в Высшее театральное училище им Б. В. Щукина. В 1979 году присоединился к актерской труппе театра «Ленком», но через два года принял решение уйти в армию. Отслужив в танковых войсках, Леонов вернулся к работе в театре.

Актер снимался в проектах «Дорогая Памелла», «Тени», «Папины дочки», «Аферисты», «Все в порядке, мама», «Мой парень — ангел», «Василиса», «Ивановы-Ивановы», «Оранжевая корова», «Чистосердечное призвание», «ШКЛТ», «Папины дочки. Новые», «Гид и большие соблазны» и других. Всего в его фильмографии на данный момент более 60 работ.

Что известно о личной жизни Леонова

Первый раз Андрей Леонов женился в 1984 году — на дочери политического эмигранта из Чили Алехандре Куэвас. В 1987 году у пары родился сын Евгений.

Куэвас окончила РУДН и получила предложение о работе из Стокгольма. Она уехала вместе с сыном, а Леонов покидать Россию не захотел. Пара развелась в 1997 году, но актер продолжил поддерживать отношения с наследником.

В 2010 году Леонов женился на дочери композитора Игоря Якушенко Анастасии, которая младше него на 13 лет. У супругов родились дочь Анна и сын Михаил.

Анна Якунина в роли Элеоноры, Андрей Леонов в роли Машу и Екатерина Драчёва в роли Вирджинии (слева направо) в спектакле «Tout paye, или Все оплачено» Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Что Леонов говорил о спецоперации

Андрей Леонов поддерживает проведение спецоперации. В 2023 году он пожертвовал свой личный автомобиль военнослужащим.

Актер обращался к участникам СВО и отмечал, что они, возможно, его будущие коллеги, которые однажды свяжут свою жизнь с миром кино. Леонов напомнил, что после Второй мировой войны появилось множество режиссеров-фронтовиков, снимавших фильмы.

«Вот многие из вас, может быть, уйдут в кинематограф, станут режиссерами, может быть, снимут прекрасные фильмы о войне, которые будут поражать своей правдой, искренностью. Ребята, запомните, что, может быть, мы встретимся уже не здесь, на такой линии опасной, передовой, а будет мирная жизнь и нас объединит творчество», — вспоминал он в передаче «Жизнь и судьба».

Леонов добавил, что больше всего во время общения с бойцами, как в госпитале, так и на передовой, он был поражен их стойкостью и внутренней силой. По его словам, от военнослужащих исходят мощная энергия и оптимизм.

Чем сейчас занимается Леонов

Андрей Леонов продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Поминальная молитва», «Tout paye, или Все оплачено», «Последний шанс» и «Королевские игры».

В 2025 году вышел проект «Папины дочки. Мама вернулась» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «45 дней до победы» и «Наш папа — Дед Мороз!» с Леоновым.

