Звезда сериала «Вампиры средней полосы» женился на коллеге

Актер Миллер женился на актрисе Анттонен-Шестаковой

Владислав Миллер Владислав Миллер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Владислав Миллер, известный по сериалам «Ваша честь» и «Вампиры средней полосы», женился на актрисе Моряне Анттонен-Шестаковой, сообщает StarHit. Предложение своей избраннице артист сделал минувшей весной, а саму свадебную церемонию пара провела 10 октября.

Утверждается, что мероприятие получилось шумным и праздничным. На торжество были приглашены близкие друзья, среди которых присутствовали Зоя Бербер, Тимур Тихомиров и другие коллеги по актерской профессии. Для создания уютной атмосферы зал декорировали многочисленными гирляндами и цветочными композициями.

Невеста появилась в белоснежном платье с открытыми плечами и асимметричным подолом. Позже она переоделась в белый многослойный сарафан на лямках. Жених был одет в классический черный костюм, который он сочетал с белой рубашкой и галстуком.

Ранее американская певица Селена Гомес официально оформила брак с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Романтические отношения между ними начались в 2023 году. Звезда разместила в социальных сетях снимки и видео со своим избранником.

