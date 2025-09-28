Селена Гомес рассказала о своей свадьбе с Бенни Бланко Певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко

Известная американская исполнительница и актриса Селена Гомес официально вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. Пара состоит в отношениях с 2023 года.

Звезда опубликовала фотографии и видео с возлюбленным, на которых она одета в белое платье и держит в руках букет. В публикации в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) певица указала только дату, но Бланко прокомментировал пост, назвав ее своей женой.

