28 сентября 2025 в 05:52

Селена Гомес рассказала о своей свадьбе с Бенни Бланко

Певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко

Селена Гомес и ее муж Бенни Бланко Селена Гомес и ее муж Бенни Бланко Фото: Richard Harbaugh/Global Look Press

Известная американская исполнительница и актриса Селена Гомес официально вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. Пара состоит в отношениях с 2023 года.

Звезда опубликовала фотографии и видео с возлюбленным, на которых она одета в белое платье и держит в руках букет. В публикации в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) певица указала только дату, но Бланко прокомментировал пост, назвав ее своей женой.

Ранее стало известно, что чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина и чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев официально подтвердили свои отношения. Девушка опубликовала совместные фотографии в социальных сетях, подписав их «A+A».

До этого во время рейса из Екатеринбурга в Калининград на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» один из пассажиров сделал предложение руки и сердца старшему бортпроводнику Анастасии. Молодой человек тщательно подготовился к сюрпризу. Он под видом обычного пассажира пронес на борт букет цветов и обручальное кольцо. По словам представителей авиакомпании, никто из посторонних не догадывался о готовящемся предложении.

