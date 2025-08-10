Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 11:08

Россиянин оригинальным способом сделал предложение своей девушке

Россиянин сделал предложение стюардессе прямо во время полета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во время рейса из Екатеринбурга в Калининград на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» один из пассажиров сделал предложение руки и сердца старшему бортпроводнику Анастасии, сообщает URA.RU. Молодой человек тщательно подготовился к сюрпризу. Он под видом обычного пассажира пронес на борт букет цветов и обручальное кольцо. По словам представителей авиакомпании, никто из посторонних не догадывался о готовящемся предложении.

В курсе были только коллеги невесты и некоторые пассажиры. Сама Анастасия призналась, что совершенно не ожидала такого поворота событий. Она сказала «да» своему избраннику.

Ранее российский актер Павел Деревянко официально оформил отношения со своей избранницей Зоей Фуць. Церемония бракосочетания состоялась в ЗАГСе элитного поселка Барвиха. На кадрах, попавших в объективы фотокамер, видно как счастливые молодожены позируют у здания Дворца бракосочетания. Деревянко с гордостью продемонстрировал журналистам обручальное кольцо на безымянном пальце. После завершения официальной части пара уехала на роскошном автомобиле.

До этого, как стало известно NEWS.ru от источника в театре «Современник», Михаил Ефремов начал жить вместе с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой и пара готовится к свадьбе. По информации собеседника, отношения артиста с супругой Софьей Кругликовой уже давно переживали кризис.

свадьбы
Екатеринбург
предложения
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Гарпии воинственного европеизма»: во Франции жестко прошлись по ЕС
Тренер «Спартака» назвал виновного в худшем старте в РПЛ с 2011 года
МИД России оценил риски терактов в преддверии встречи Путина и Трампа
Подросток не поделился семечками и погиб на спортивной площадке
ИИ научился предсказывать эффективность лечения рака печени
Гладков назвал число погибших от обстрелов в Белгородской области за август
Калифорния «вытерла ноги» об Трампа с его миллиардным ультиматумом
Экономист предрек Германии обмен автопрома на льготы в США
Режиссер Адабашьян получил поздравление с 80-летним юбилеем от Путина
Россиянам назвали главное отличие вклада от программы сбережений
Волчанск, Котлино, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 августа
Полина Диброва решила «гульнуть» без детей на фоне слухов о разводе
В ОП предупредили мигрантов о новых пошлинах
«Стаи» смертоносных БПЛА, гибель людей: как ВСУ атакуют РФ 10 августа
В Китае задержали дипломата, которого США хотели видеть главой МИД
Двое самарцев отправились в больницу после столкновения на гидроциклах
В России предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек
Аэропорт Геленджика вновь перестал обслуживать авиарейсы
Россиянин оригинальным способом сделал предложение своей девушке
Ситуация в аэропортах РФ сегодня, 10 августа: задержки рейсов, что в Сочи
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.