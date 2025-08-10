Россиянин оригинальным способом сделал предложение своей девушке

Во время рейса из Екатеринбурга в Калининград на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» один из пассажиров сделал предложение руки и сердца старшему бортпроводнику Анастасии, сообщает URA.RU. Молодой человек тщательно подготовился к сюрпризу. Он под видом обычного пассажира пронес на борт букет цветов и обручальное кольцо. По словам представителей авиакомпании, никто из посторонних не догадывался о готовящемся предложении.

В курсе были только коллеги невесты и некоторые пассажиры. Сама Анастасия призналась, что совершенно не ожидала такого поворота событий. Она сказала «да» своему избраннику.

Ранее российский актер Павел Деревянко официально оформил отношения со своей избранницей Зоей Фуць. Церемония бракосочетания состоялась в ЗАГСе элитного поселка Барвиха. На кадрах, попавших в объективы фотокамер, видно как счастливые молодожены позируют у здания Дворца бракосочетания. Деревянко с гордостью продемонстрировал журналистам обручальное кольцо на безымянном пальце. После завершения официальной части пара уехала на роскошном автомобиле.

До этого, как стало известно NEWS.ru от источника в театре «Современник», Михаил Ефремов начал жить вместе с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой и пара готовится к свадьбе. По информации собеседника, отношения артиста с супругой Софьей Кругликовой уже давно переживали кризис.