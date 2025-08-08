Роскошная свадьба Деревянко в Барвихе попала на видео

Актер Павел Деревянко сыграл свадьбу со своей девушкой Зоей Фуць. Пара обменялась торжественными клятвами в ЗАГСе Барвихи, передает Super.ru. Счастливые молодожены попали на видео.

Пара сделала несколько фотографий у дворца бракосочетаний, довольный актер показал журналистам кольцо на безымянном пальце. После этого Деревянко и Фуць сели в роскошный автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Ранее Деревянко сделал романтическое предложение руки и сердца своей возлюбленной перед началом футбольного матча, прямо на поле. Событие произошло на «ВТБ-Арене» перед началом игры между «Динамо» и «Акроном». Девушка с радостью приняла предложение актера.

В марте Фуць сообщала, что мошенники взломали Telegram-аккаунт Деревянко. Аферисты наткнулись на пикантное видео с участием девушки и предлагали ей выкупить кадры за 50 тысяч рублей.

Также известно, что у артиста также есть две дочери — Варвара и Саша. Они появились в отношениях Деревянко с юристом Дарьей Мясищевой. Пара не была официально расписана.