24 октября 2025 в 13:42

Кассационный суд отменил отказ по передаче государству земель в Барвихе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый кассационный суд общей юрисдикции вынес решение об отмене отказа в передаче земель в Барвихе в собственность государства, сообщается в ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Дело было направлено на новое рассмотрение в Московский областной суд.

Первый кассационный суд общей юрисдикции <…> удовлетворил кассационное представление <…> кассационные жалобы Управления делами президента Российской Федерации и ФГБУ «Клинический санаторий „Барвиха“», направил дело на новое рассмотрение в Московский областной суд, — гласит решение.

Отмечается, что в декабре 2024 года одинцовский суд отказал Генпрокуратуре РФ в возвращении земли в поселке «Сады Майендорф». Затем органы подали апелляцию, однако Мосгорсуд вынес решение в пользу ответчиков — основанием стало истечение срока исковой давности.

Ранее Перовский суд Москвы передал в доход государства издательство «Музыка» с крупнейшим архивом нотных изданий. Поводом стал иск Генпрокуратуры. Суд также конфисковал в пользу государства связанные с ним издательства «Гамма-Пресс» и Музыкальное издательство П. Юргенсона.

суды
Барвиха
Генпрокуратура
кассация
