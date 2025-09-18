Суд отдал государству богатейшее хранилище нотных изданий

Перовский суд Москвы передал в доход государства издательство «Музыка» с собранным за 150 лет крупнейшим архивом нотных изданий. Решение было принято по иску от Генпрокуратуры России, передает ТАСС.

Суд постановил иск Генпрокуратуры удовлетворить в полном объеме, передать в доход государства издательство «Музыка», — говорится в решении суда.

Суд также постановил обратить в доход государства издательства «Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство П. Юргенсон», созданные гендиректором издательства, гражданином США Марком Зильберквитом, который возглавляет его с 2004 года. По данным Генпрокуратуры, руководитель использовал свои полномочия для нарушения антикоррупционного законодательства РФ.

Согласно материалам ведомства, Зильберквит инициировал процесс приватизации издательства, скрыв от государства свои корыстные мотивы. При этом он нарушил прямой запрет Росимущества на передачу в частную собственность нотной библиотеки, хранящейся в издательстве. Суд признал его действия противоправными и принял решение о конфискации активов в пользу государства.

Как говорилось в иске, издательство «Музыка» ведет свою историю с XIX века. Его архив назвали «богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, являющихся культурным достоянием многонационального народа России».

Ранее сообщалось, что большая часть акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» перешла в собственность государства через Росимущество. Компания является одним из ведущих золотодобытчиков страны.