29 ноября 2025 в 19:01

Стали известны подробности по делу гендиректора издательства «Джем»

Гендиректор издательства «Джем» Черкасов отказался признать вину в мошенничестве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов, которого арестовали накануне по обвинению в особо крупном мошенничестве, отказался признавать свою вину, следует из материалов дела. Согласно документам, бизнесмен заявил об отсутствии оснований для его заключения под стражу, передает ТАСС.

Обвиняемый Черкасов А. Н. и его защитник возражали против заявленного следователем ходатайства, указав на отсутствие оснований для заключения Черкасова А. Н. под стражу, — говорится в материалах.

Фигурант вместе с адвокатом настаивает на своей непричастности. Он заявляет, что нет связи между предъявленными обвинениями и коммерческим спором между двумя компаниями, который носит гражданско-правовой характер.

Ранее сообщалось, что Черкасов может быть приговорен к 10 годам лишения свободы, как это предусмотрено Уголовным кодексом РФ. Также ему могут назначить штраф в 1 млн рублей. Бизнесмену предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ, что квалифицируется как мошенничество в особо крупном размере. Апелляционная жалоба на избранную меру пресечения пока не подана.

