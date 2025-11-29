Гендиректора российского издательства арестовали

Столичная полиция в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере задержала гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В материале говорится, что ему предъявили официальное обвинение.

По просьбе следствия столичный суд отправил обвиняемого в СИЗО до 27 января 2026 года, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело было возбужденное 20 ноября 2024 года в отношении неустановленного лица по факту самоуправства (ст.330 УК РФ). Позднее это дело было соединено в одно производство с делом о покушении на мошенничество (ст.159 УК РФ).

Ранее предпринимателя из Татарстана Валерия Чулакова приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима за мошеннические операции с земельными участками. Суд признал его виновным в причинении муниципальному образованию ущерба на 62 млн рублей.

До этого в ХМАО руководителя управления социальной защиты Пыть-Яха заключили под стражу по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Суд арестовал ее до 18 января 2026 года, установив, что обвиняемая может скрыться от следствия.