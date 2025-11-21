В ХМАО глава управления соцзащиты оказалась в СИЗО Суд в ХМАО арестовал главу управления соцзащиты по подозрению в мошенничестве

Руководитель управления социальной защиты Пыть-Яха заключена под стражу по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба суда ХМАО. Суд избрал меру пресечения в виде ареста до 18 января 2026 года, установив, что обвиняемая может скрыться от следствия.

Руководитель управления обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, — говорится в сообщении.

