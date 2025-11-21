Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 12:00

В ХМАО глава управления соцзащиты оказалась в СИЗО

Суд в ХМАО арестовал главу управления соцзащиты по подозрению в мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Руководитель управления социальной защиты Пыть-Яха заключена под стражу по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба суда ХМАО. Суд избрал меру пресечения в виде ареста до 18 января 2026 года, установив, что обвиняемая может скрыться от следствия.

Руководитель управления обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области сообщили о задержании бывшего и действующего заместителей главы администрации Тосненского района по подозрению в мошенничестве с земельными наделами. Чиновники организовали продажу территорий, предназначенных для безвозмездной передачи определенным категориям граждан, причинив ущерб на сумму 10 млн рублей.

Кроме того, в Управлении Федеральной службы безопасности России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя, подозреваемого в мошеннических действиях при проведении ремонтных работ корабля Черноморского флота в Севастополе. Против бизнесмена также планируется возбуждение дела о даче взятки.

