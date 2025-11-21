Бизнесмена заподозрили в мошенничестве при ремонте корабля ЧФ

Уголовное дело возбуждено в отношении бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве при ремонте корабля Черноморского флота в Севастополе, передает ТАСС. Против него планируется возбуждение дела о даче взятки, сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В частности, начальник 960-го военного представительства Министерства обороны РФ вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота. Ему также вменяют превышение должностных полномочий). Уточняется, что государству нанесен ущерб в размере свыше 8 млн рублей.

Ранее адвокат из Челябинска был задержан по подозрению в посредничестве при передаче крупной взятки. Сумма незаконного вознаграждения, которое планировалось передать за смягчение приговора, составила не менее 2 млн рублей.

До этого суд санкционировал арест экс-руководителя технопарка «Сколково» Рената Батырова. Ему предъявлено обвинение в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере. Детали дела не раскрываются, однако по данной статье предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.