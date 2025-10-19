Директора издательства «Музыка» обвинили в захвате бизнеса

Бывший директор издательства «Музыка», гражданин США Марк Зильберквит захватил предприятие через фиктивный аукцион по продаже всех его акций, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда. По данным агентства, это произошло еще в 2012 году.

Зильберквит М.А. обеспечил незаконное участие и победу ООО «Издательство „Гамма-Пресс“» в аукционе, — сказано в решении суда.

В нем также отмечается, что передача нотной библиотеки в частные руки была запрещена Росимуществом. Однако Зильберквит занизил балансовую стоимость фонда до нуля и фактически присвоил его себе. Позже он оцифровал издания, оформил авторские права и закрыл бесплатный доступ.

Ранее Перовский суд Москвы передал в доход государства издательство «Музыка» с крупнейшим архивом нотных изданий. Поводом стал иск Генпрокуратуры. Суд также конфисковал в пользу государства связанные с ним издательства «Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство П. Юргенсон».

