19 октября 2025 в 11:06

Директора издательства «Музыка» обвинили в захвате бизнеса

ТАСС: экс-директор издательства «Музыка» Зильберквит устроил фиктивный аукцион

Марк Зильберквит Марк Зильберквит Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бывший директор издательства «Музыка», гражданин США Марк Зильберквит захватил предприятие через фиктивный аукцион по продаже всех его акций, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда. По данным агентства, это произошло еще в 2012 году.

Зильберквит М.А. обеспечил незаконное участие и победу ООО «Издательство „Гамма-Пресс“» в аукционе, — сказано в решении суда.

В нем также отмечается, что передача нотной библиотеки в частные руки была запрещена Росимуществом. Однако Зильберквит занизил балансовую стоимость фонда до нуля и фактически присвоил его себе. Позже он оцифровал издания, оформил авторские права и закрыл бесплатный доступ.

Ранее Перовский суд Москвы передал в доход государства издательство «Музыка» с крупнейшим архивом нотных изданий. Поводом стал иск Генпрокуратуры. Суд также конфисковал в пользу государства связанные с ним издательства «Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство П. Юргенсон».

До этого Росимущество выставило на торги квартиру площадью 76,9 квадратных метров, принадлежащую бывшему губернатору Хабаровского края Сергея Фургалу. Начальная стоимость лота составила 20,146 млн рублей.

