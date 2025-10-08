Квартиру скандально известного политика выставили на торги во Владивостоке Росимущество выставило на торги квартиру Фургала во Владивостоке

Росимущество инициировало процедуру реализации через торги квартиры бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, расположенной во Владивостоке, сообщается на официальном портале государственной информационной системы «Торги». Основанием для проведения аукциона послужило постановление отделения службы судебных приставов по Приморскому краю.

Объектом торгов станет квартира площадью 76,9 кв. м, находящаяся по адресу: улица Басаргина, дом 32. Начальная цена лота установлена в размере 20,146 млн рублей. Прием заявок от потенциальных покупателей продлится до 29 октября 2025 года, а сами торги назначены на 6 ноября.

Имущество имеет ряд обременений, включая 10 записей о запрете регистрационных действий и два ареста. Дополнительными финансовыми обязательствами нового собственника станут долги по коммунальным платежам, превышающие 132 тыс. рублей, и задолженность по взносам на капитальный ремонт в размере свыше 50 тыс. рублей. Согласно данным реестра, в квартире зарегистрирован один человек.

Продажа недвижимости осужденного экс-губернатора является частью процедуры исполнения судебных решений. В феврале 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей. Сам бывший губернатор вину по всем предъявленным обвинениям не признает.

Ранее сообщалось, что Фургал не может найти два своих арестованных автомобиля. В рамках уголовного дела Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570 были переданы на ответственное хранение через контракт с индивидуальным предпринимателем.