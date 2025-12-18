Защита Фургала оспорит приговор в 25 лет Защита Фургала подала жалобу на приговор в 25 лет

Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подали апелляцию на его приговор длительностью 25 лет, сообщили в РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-главы региона Дарью Грибанову. По ее словам, защита намерена добиться оправдательного приговора.

Подали апелляционную жалобу, в которой просим приговор Бабушкинского районного суда города Москвы отменить, вынести оправдательный приговор, — подчеркнула Грибанова.

Отмечается, что суд в начале декабря приговорил Фургала в рамках экономического дела к 23 годам колонии, в совокупности с первым приговором ему назначили 25 лет колонии строгого режима. Еще восемь фигурантов получили сроки от 10 до 20 лет.

Ранее стало известно, что Росимущество инициировало процедуру реализации через торги квартиры Фургала. Основанием для проведения аукциона было постановление отделения службы судебных приставов по Приморскому краю. Объектом торгов стала квартира площадью 76,9 кв. м, находящаяся по адресу: улица Басаргина, дом 32. Имущество имело ряд обременений, включая 10 записей о запрете регистрационных действий и два ареста.