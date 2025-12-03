Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 12:29

Суд вынес приговор экс-главе Хабаровского края по второму делу

Экс-губернатор Фургал получил 25 лет колонии по двум уголовным делам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал осужден в общей сложности на 25 лет лишения свободы, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. По новому уголовному делу Бабушкинский суд Москвы назначил ему 23 года отбывания в колонии строгого режима.

Окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима, по совокупности с приговором Люберецкого городского суда Московской области — 25 лет, — сказано в приговоре.

Прежде обвинение запрашивало для Фургала именно 25 лет колонии. Для остальных девяти фигурантов этого процесса прокурор просил назначить наказания в диапазоне от четырех до 22 лет.

Отмечается, что первый приговор Фургалу был вынесен Люберецким судом в феврале 2023 года. Тогда его признали виновным в организации убийств и покушении на убийство, совершенных в начале 2000-х годов, и приговорили к 22 годам колонии.

Рассматриваемое дело связано с обвинениями в хищении активов «МСП Банка» в составе организованной группы. Всего по нему проходят десять человек, а сам экс-губернатор свою вину не признает.

Ранее стало известно, что Росимущество инициировало процедуру реализации через торги квартиры Фургала. Основанием для проведения аукциона было постановление отделения службы судебных приставов по Приморскому краю. Объектом торгов станет квартира площадью 76,9 кв. м, находящаяся по адресу: улица Басаргина, дом 32.

