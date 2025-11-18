Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 17:26

Стало известно, когда Фургалу огласят приговор

Приговор экс-губернатору Фургалу по делу о хищении огласят 3 декабря

Сергей Фургал Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бабушкинский суд Москвы назначил дату оглашения приговора бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, сообщил адвокат одного из фигурантов дела в беседе с ТАСС. Судебное заседание, на котором будет объявлено решение по уголовному делу о хищении более 2 млрд рублей у МСП Банка, состоится 3 декабря.

Ждем оглашение приговора в отношении Сергея Фургала и других фигурантов 3 декабря, в 12:00 мск, в Бабушкинском суде Москвы, — сказал журналистам собеседник.

Ранее сообщалось, что гособвинение попросило суд назначить экс-губернатору Хабаровского края 25 лет колонии по делу о хищении. При этом в 2023 году бывшему губернатору назначили 22 года тюрьмы за организацию покушений на убийства предпринимателей. Сам Фургал не признал вину в предъявленных обвинениях.

До этого стало известно, что Росимущество инициировало процедуру реализации через торги квартиры Фургала. Основанием для проведения аукциона было постановление отделения службы судебных приставов по Приморскому краю. Объектом торгов станет квартира площадью 76,9 кв. м, находящаяся по адресу: улица Басаргина, дом 32. Начальная цена лота установлена в размере 20,146 млн рублей.

