Скандально известный политик может получить 25 лет тюрьмы по второму делу

Гособвинение попросило суд назначить экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 25 лет колонии, сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов уголовного дела. Прокурор выдвинул такое требование в рамках второго производства о хищении более 2 млрд рублей у МСП-банка.
В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Фургалу наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — уточнил собеседник агентства.
При этом в 2023-м году бывшему губернатору назначили 22 года тюрьмы за организацию покушений на убийства предпринимателей. Сам Фургал не признал вину в предъявленных обвинениях.
Ранее стало известно, что Росимущество инициировало процедуру реализации через торги квартиры экс-губернатора Хабаровского края. Основанием для проведения аукциона было постановление отделения службы судебных приставов по Приморью.
В судебных документах указывалось, что Фургал не может найти два своих арестованных автомобиля. В рамках уголовного дела иномарки перешли на ответственное хранение через контракт с ИП.