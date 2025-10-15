Скандально известный политик может получить 25 лет тюрьмы по второму делу

Скандально известный политик может получить 25 лет тюрьмы по второму делу Прокурор запросил для Фургала 25 лет лишения свободы по второму уголовному делу

Гособвинение попросило суд назначить экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 25 лет колонии, сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов уголовного дела. Прокурор выдвинул такое требование в рамках второго производства о хищении более 2 млрд рублей у МСП-банка.

В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Фургалу наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — уточнил собеседник агентства.

При этом в 2023-м году бывшему губернатору назначили 22 года тюрьмы за организацию покушений на убийства предпринимателей. Сам Фургал не признал вину в предъявленных обвинениях.

Ранее стало известно, что Росимущество инициировало процедуру реализации через торги квартиры экс-губернатора Хабаровского края. Основанием для проведения аукциона было постановление отделения службы судебных приставов по Приморью.

В судебных документах указывалось, что Фургал не может найти два своих арестованных автомобиля. В рамках уголовного дела иномарки перешли на ответственное хранение через контракт с ИП.