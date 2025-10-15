Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 17:38

Скандально известный политик может получить 25 лет тюрьмы по второму делу

Прокурор запросил для Фургала 25 лет лишения свободы по второму уголовному делу

Сергей Фургал Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гособвинение попросило суд назначить экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 25 лет колонии, сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов уголовного дела. Прокурор выдвинул такое требование в рамках второго производства о хищении более 2 млрд рублей у МСП-банка.

В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Фургалу наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — уточнил собеседник агентства.

При этом в 2023-м году бывшему губернатору назначили 22 года тюрьмы за организацию покушений на убийства предпринимателей. Сам Фургал не признал вину в предъявленных обвинениях.

Ранее стало известно, что Росимущество инициировало процедуру реализации через торги квартиры экс-губернатора Хабаровского края. Основанием для проведения аукциона было постановление отделения службы судебных приставов по Приморью.

В судебных документах указывалось, что Фургал не может найти два своих арестованных автомобиля. В рамках уголовного дела иномарки перешли на ответственное хранение через контракт с ИП.

