Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus

Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus Экс-губернатор Хабаровского края Фургал не смог найти свои арестованные машины

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не может найти два своих арестованных автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. В рамках уголовного дела Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570 были переданы на ответственное хранение через контракт с индивидуальным предпринимателем.

В ходе судебного заседания по оплате услуг хранения защита выступила с заявлением, что ей неизвестно местонахождение автомобилей. Машины были арестованы в 2020 году.

Судьба двух автомобилей, переданных на ответственное хранение, неизвестна, — говорится в документах.

Суд отклонил доводы защиты. Судья отметил, что заявление об утрате имущества законного подтверждения не имеет и не влияют на размер подлежащей взысканию суммы.

Ранее пресс-служба судов Москвы сообщала, что Сергей Фургал подал в суд на телекомпанию «Штрихкод» (телеканал «Соловьев Live») и журналиста Иннокентия Шеремета. В иске экс-глава региона отметил, что канал распространяет недостоверные сведения, которые порочат его честь и достоинство.

До этого Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы Сергея Фургала. Экс-политик пытался оспорить решение о приговоре к 22 годам лишения свободы за организацию двух убийств и одного покушения на убийство. Свою вину бывший губернатор не признает.