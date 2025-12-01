День матери
01 декабря 2025 в 16:54

Статуя в честь Деревянко простояла на родине актера меньше суток

Вандалы меньше чем через сутки после установки сломали статую в честь Деревянко

Павел Деревянко Павел Деревянко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Таганроге появился памятник в честь актера Павла Деревянко, который простоял меньше суток, пишет Telegram-канал SHOT. Новую достопримечательность установили на улице Котлостроительной, на которой жил артист.

Неизвестные вандалы разрушили арт-объект, сбросив его с постамента. Статуе сломали конечности и оторвали голову. Кроме того, исчезла фигурка «Оскара», которая находилась в руках. Пока неизвестно, кому именно не угодила скульптура с изображением звезды «Бесстыжих».

При этом канал писал, что сами жители отнеслись позитивно к установке памятника, но им не очень понравилось его расположение. По их словам, раньше на этом месте была свалка, которую только недавно удалось убрать. Таганрожцы выступали за то, чтобы поставить арт-объект в парке или на набережной.

Ранее сам актер заявил, что «очень смеялся» из-за памятника. Деревянко подтвердил, что статуя была установлена его друзьями в качестве промоакции перед выходом его нового фильма «Семьянин». Отмечалось, что на открытие достопримечательности пришло много людей, некоторые из которых были не совсем трезвы.

