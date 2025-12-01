«Очень смеялся»: Деревянко высказался о своей статуе в Таганроге Деревянко назвал шуткой установку его статуи с «Оскаром» в Таганроге

В Таганроге на улице Котлостроительная появился шуточный памятник в честь жившего на ней актера Павла Деревянко, самого артиста крайне развеселила скульптура, передает издание «Подъем». Статуя Деревянко с «Оскаром» в руках вызвала бурное обсуждение в социальных сетях: одни предложили перенести арт-объект на набережную города, другие назвали «криповой» (от английского creepy — «вызывающий мурашки» — NEWS.ru).

Сам актер, комментируя ситуацию изданию, заявил, что «очень смеялся» из-за памятника. Деревянко подтвердил, что статуя была установлена его друзьями в качестве промо-акции перед выходом его нового фильма «Семьянин». Но открытие пришло много людей, в том числе и не трезвых.

Ну в общем все это очень забавно, а кино, между тем, получилось очень классное! — добавил актер.

Позже появилась информация, что шуточная статуя была сломана: на постаменте осталась стоять лишь одна нога артиста. Деревянко считает, что организаторы установки вряд ли будут обращаться в полицию. Пользователи Сети, тем временем, уже пошутили, что это «объект современного искусства», который стоит оставить в таком виде.

