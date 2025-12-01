День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 16:49

«Очень смеялся»: Деревянко высказался о своей статуе в Таганроге

Деревянко назвал шуткой установку его статуи с «Оскаром» в Таганроге

Павел Деревянко Павел Деревянко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Таганроге на улице Котлостроительная появился шуточный памятник в честь жившего на ней актера Павла Деревянко, самого артиста крайне развеселила скульптура, передает издание «Подъем». Статуя Деревянко с «Оскаром» в руках вызвала бурное обсуждение в социальных сетях: одни предложили перенести арт-объект на набережную города, другие назвали «криповой» (от английского creepy — «вызывающий мурашки» — NEWS.ru).

Сам актер, комментируя ситуацию изданию, заявил, что «очень смеялся» из-за памятника. Деревянко подтвердил, что статуя была установлена его друзьями в качестве промо-акции перед выходом его нового фильма «Семьянин». Но открытие пришло много людей, в том числе и не трезвых.

Ну в общем все это очень забавно, а кино, между тем, получилось очень классное! — добавил актер.

Позже появилась информация, что шуточная статуя была сломана: на постаменте осталась стоять лишь одна нога артиста. Деревянко считает, что организаторы установки вряд ли будут обращаться в полицию. Пользователи Сети, тем временем, уже пошутили, что это «объект современного искусства», который стоит оставить в таком виде.

Ранее Деревянко рассказал, что для него регистрация брака с предпринимательницей Зоей Фуць стала очень важным этапом в жизни. По словам артиста, после бракосочетания отношения стали только спокойнее и надежнее.

Таганрог
памятники
Павел Деревянко
статуи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тупая чухонская баба»: депутат о желании Каллас раздробить Россию
В столице произошел второй за день взрыв автомобиля
Уиткофф созвонился с Зеленским
На Украине раскрыли неожиданный эпизод в отношениях Ермака и СБУ
Фехтовальщица рассказала, когда миллиардер Усманов подарил ей квартиру
Мэр российского города внезапно сложил полномочия
Стоматолог предостерег от злоупотребления отбеливающими пастами
Булыкин оценил шансы тренеров из РФ остаться во главе «Динамо» и «Спартака»
Звезда нулевых со справкой из психдиспансера отравляет жизнь соседям
ФСИН раскрыла объем выручки с производств в колониях
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Психолог объяснила, как развить любовь к себе
Корги выбросили в мусорный контейнер
Зеленский встретится с Уиткоффом в необычном месте
«Что происходит»: адвокат Лерчек об ошибках в деле
Врач раскрыл, кому нужно регулярно проверять сердце
Обнаружено негативное влияние соцсетей, аналогичное эффекту от наркотиков
Ураганный ветер и дубак до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Около сотни подмосковных предприятий участвуют в акселераторе «Технологии и инновации»
Британцы в шоке: Залужный требует для ВСУ ядерное оружие, что за этим стоит
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.