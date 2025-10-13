Деревянко признался, что сподвигло его на регистрацию брака Деревянко признался, что для него была очень важна регистрация брака с Фуць

Актер Павел Деревянко в беседе с «Леди Mail» рассказал, что для него регистрация брака с предпринимательницей Зоей Фуць стала очень важным этапом в жизни. По словам артиста, после бракосочетания отношения стали только спокойнее и надежнее.

Для нас регистрация брака была очень важна, и я, как порядочный мужчина, обязан был это сделать. После брака все стало только лучше: спокойнее, приятнее, надежнее и нежнее, — поделился Деревянко.

Актер также поделился, что он и Фуць смогли наладить общение с детьми друг друга от прошлых отношений. По его словам, никаких проблем с этим не возникло.

Ранее Деревянко сыграл свадьбу с Фуць в ЗАГСе Барвихи. Пара сделала несколько фотографий у Дворца бракосочетания. После этого молодожены сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении.