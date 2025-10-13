Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 10:10

Деревянко признался, что сподвигло его на регистрацию брака

Деревянко признался, что для него была очень важна регистрация брака с Фуць

Павел Деревянко Павел Деревянко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Павел Деревянко в беседе с «Леди Mail» рассказал, что для него регистрация брака с предпринимательницей Зоей Фуць стала очень важным этапом в жизни. По словам артиста, после бракосочетания отношения стали только спокойнее и надежнее.

Для нас регистрация брака была очень важна, и я, как порядочный мужчина, обязан был это сделать. После брака все стало только лучше: спокойнее, приятнее, надежнее и нежнее, — поделился Деревянко.

Актер также поделился, что он и Фуць смогли наладить общение с детьми друг друга от прошлых отношений. По его словам, никаких проблем с этим не возникло.

Ранее Деревянко сыграл свадьбу с Фуць в ЗАГСе Барвихи. Пара сделала несколько фотографий у Дворца бракосочетания. После этого молодожены сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

актеры
браки
отношения
Павел Деревянко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ХАМАС освободило уроженца Донбасса Харкина
Уроженец Донбасса Харкина передали сотрудникам Красного Креста в Газе
Фаза Луны сегодня, 13 октября: не верим обольстителям, избегаем агрессии
Трамп объявил о завершении военного конфликта
Оверчук рассказал о совместном проекте России, Азербайджана и Ирана
Легенда советской кухни: торт «Мишка на Севере»
В Тель-Авиве появился баннер к прибытию Трампа в Израиль
Симоньян показала их с Тиграном Кеосаяном песню
Гороскоп на 13 октября: Овнам нужен тихий вечер, Близнецам нужна дипломатия
«Может кончиться плохо для всех»: Медведев о поставках Киеву Tomahawk
Медведев высмеял новую угрозу Трампа в адрес Путина
Медведев нашел для Зеленского новое прозвище
Стало известно об обходе кол-центрами закона о маркировке звонков
Юрист объяснил, могут ли дети Пугачевой получить российские паспорта
Участник трех Олимпиад Белявский раскрыл свои планы на будущее
Павлу Дурову может грозить штраф после поездки в Казахстан
Политолог оценил вероятность исчезновения Украины как государства
«Приходится перемалывать»: Пушилин описал бои на Добропольском выступе
Вкус детства на завтрак: творожная запеканка с манкой по советскому рецепту
На Западе объяснили необходимость России для безопасности Европы
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.