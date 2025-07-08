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08 июля 2025 в 16:17

Гимнастка Аверина назвала имя нового возлюбленного

Дмитрий Алиев и Арина Аверина подтвердили свои отношения

Арина Аверина Арина Аверина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев и многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина официально подтвердили свои отношения. Девушка опубликовала совместные фотографии в социальных сетях, подписав их «A+A».

В комментариях Алиев написал, что счастлив быть с Авериной. Пара была на свадьбе гимнастки Дины Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьева.

Соловьев и Дина Аверина поженились 7 июня. Среди приглашенных гостей были звезды спорта и шоу-бизнеса: певица Ольга Бузова, беременная третьим ребенком телеведущая Регина Тодоренко, тренер Ирина Винер, фигурист, хореограф Илья Авербух вместе с женой, актрисой Елизаветой Арзамасовой, фигуристы Камила Валиева и Татьяна Навка, гимнаст Никита Нагорный, футболист Павел Мамаев, олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков и многие другие.

Также на свадьбу приехали тренеры сестер Авериных Вера Шаталина и Екатерина Панкова. Все гости были в оттенках синего и голубого. Ведущим вечера стал участник шоу «Импровизация» Арсений Попов, а свадебную регистрацию провел комедийный актер Олег Верещагин.

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