Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 18:20

Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте

Актриса Яна Сексте Актриса Яна Сексте Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Актриса Яна Сексте продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Сексте

Яна Сексте родилась 6 апреля 1980 года в Риге. Окончила Школу-студию МХАТ.

Артистка снималась в картинах «Алмазы на десерт», «Отцы и дети», «Небесный суд», «Жить», «Оттепель», «Чудотворец», «Город», «Цыпленок жареный», «Пробуждение», «Ку-Ку», «Оффлайн», «Внутри убийцы» и других. Всего в ее фильмографии более 50 работ.

В 2013 году она стала членом правления благотворительного фонда «Доктор Клоун». Кроме административной деятельности, Сексте занимается реализацией специальных проектов и организует совместные акции «Доктора Клоуна» с другими благотворительными организациями.

Она признавалась, что однажды оказалась в списке самых некрасивых артисток России.

«Я радостно побежала в театр и говорю: „Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!“ В том же списке были невероятные артистки, рядом с которыми находиться большая честь для меня», — делилась Сексте с «Караваном историй».

При этом актриса рассказывала, что в юном возрасте страдала от буллинга из-за своей нестандартной внешности.

«Скажу, что я сама была очень некрасивым ребенком. Хотя это кажется невозможным, потому что все дети прекрасные. Тем не менее я не кокетничаю — на фоне своей сестры-двойняшки я действительно сильно проигрывала. В детстве, когда я смотрела на Инку, думала: вот ведь ходячая реклама счастливого детства! Как куколка... Мне же пришлось столкнуться с тем, что сейчас называют буллингом, а тогда — травлей», — вспоминала она.

Фото: Актриса Яна Сексте с супругом Дмитрием и дочерью Анной

Что известно о личной жизни Сексте

Первым мужем Яны Сексте был заслуженный артист России Максим Матвеев. Однако спустя время на съемках Матвеев познакомился с Елизаветой Боярской и ушел к ней.

В 2013 году Сексте вышла замуж за композитора Дмитрия Марина. В 2014 году у пары родилась дочь Анна.

Чем сейчас занимается Сексте

Яна Сексте продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «И никого не стало», «Страсти по Бумбарашу», «Ревизор» и «Матросская Тишина».

В 2025 году вышла драма «В списках не значился» с Сексте. В скором времени также можно будет увидеть картины «Мой сын», «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный», «Маяк» и «Буровая» с ее участием.

Читайте также:

Операция, отказ от «Сватов», съемки у Кеосаяна: как живет Федор Добронравов

Два развода, смерть мужа, новые фильмы: куда пропала актриса Анна Ардова

Франция, депрессия, списки против СВО: как живет актер Игорь Черневич

новости
актрисы
артистки
культура
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев ударил беспилотником по двум российским чиновникам
Получает миллионы? Какая пенсия у Пугачевой в РФ, отберут ли у нее выплату
Ученые назвали специи, которые замедляют старение организма
Сербия захотела выкупить у «Газпрома» долю в NIS
В Минфине раскрыли, сколько США каждый день теряют на шатдауне
Суд вынес вердикт в отношении экс-зампрокурора Белгородской области
Из квартиры российской ученой украли сейф с элитными драгоценностями
Пенсионер спилил в парке качели, чтобы поставить у себя на даче
Лавров раскрыл суть одной просьбы России к США насчет Украины
Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства
Металл в строительстве: на что делают ставку застройщики в 2025 году
Лавров признал заслуги жены Трампа в возвращении детей в контексте Украины
Японский сумоист объяснил, почему променял футбол на борьбу
Лавров назвал имя «русофоба из первых рядов»
«Горе наше»: раскрыто, сколько получает Пугачева за звание народной артистки
Лавров раскрыл свое отношение к Уиткоффу
Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте
Депутат одним словом описал лишение фигуристки гражданства Литвы
Суд признал запрещенными публикации секс-коуча Алекса Лесли
Лавров назвал истинное значение саммита на Аляске
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.