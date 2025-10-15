Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте

Актриса Яна Сексте продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Сексте

Яна Сексте родилась 6 апреля 1980 года в Риге. Окончила Школу-студию МХАТ.

Артистка снималась в картинах «Алмазы на десерт», «Отцы и дети», «Небесный суд», «Жить», «Оттепель», «Чудотворец», «Город», «Цыпленок жареный», «Пробуждение», «Ку-Ку», «Оффлайн», «Внутри убийцы» и других. Всего в ее фильмографии более 50 работ.

В 2013 году она стала членом правления благотворительного фонда «Доктор Клоун». Кроме административной деятельности, Сексте занимается реализацией специальных проектов и организует совместные акции «Доктора Клоуна» с другими благотворительными организациями.

Она признавалась, что однажды оказалась в списке самых некрасивых артисток России.

«Я радостно побежала в театр и говорю: „Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!“ В том же списке были невероятные артистки, рядом с которыми находиться большая честь для меня», — делилась Сексте с «Караваном историй».

При этом актриса рассказывала, что в юном возрасте страдала от буллинга из-за своей нестандартной внешности.

«Скажу, что я сама была очень некрасивым ребенком. Хотя это кажется невозможным, потому что все дети прекрасные. Тем не менее я не кокетничаю — на фоне своей сестры-двойняшки я действительно сильно проигрывала. В детстве, когда я смотрела на Инку, думала: вот ведь ходячая реклама счастливого детства! Как куколка... Мне же пришлось столкнуться с тем, что сейчас называют буллингом, а тогда — травлей», — вспоминала она.

Фото: Актриса Яна Сексте с супругом Дмитрием и дочерью Анной

Что известно о личной жизни Сексте

Первым мужем Яны Сексте был заслуженный артист России Максим Матвеев. Однако спустя время на съемках Матвеев познакомился с Елизаветой Боярской и ушел к ней.

В 2013 году Сексте вышла замуж за композитора Дмитрия Марина. В 2014 году у пары родилась дочь Анна.

Чем сейчас занимается Сексте

Яна Сексте продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «И никого не стало», «Страсти по Бумбарашу», «Ревизор» и «Матросская Тишина».

В 2025 году вышла драма «В списках не значился» с Сексте. В скором времени также можно будет увидеть картины «Мой сын», «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный», «Маяк» и «Буровая» с ее участием.

