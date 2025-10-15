Работа с Зеленским, алкоголизм, мнение об СВО: как живет актер Радзюкевич

Актер и режиссер Эдуард Радзюкевич продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации и Владимире Зеленском?

Чем известен Радзюкевич

Эдуард Радзюкевич родился 11 июля 1965 года в Петрозаводске. Прежде чем стать актером, он несколько лет проработал на заводе. Затем поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина.

«На заводе мне пророчили повышение до бригадира, и по тем временам я зарабатывал очень приличные деньги. Мне было страшно так кардинально менять свою судьбу, однако я понимал, что это совсем не мое. Изначально я хотел быть военным, но меня комиссовали. Потом отучился и пошел работать на завод, но меня всегда тянуло в искусство», — признался он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Наибольшую популярность ему принесло скетч-шоу «6 кадров». Также Радзюкевич снимался в картинах «Байрон», «Елка», «С точки зрения ангела», «Двое у елки, не считая собаки», «Глазами волка», «Агония страха», «Графомания», «Мерси», «ВСЛУХ!» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 50 работ.

Также он известен как режиссер сериалов «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Сваты-3».

Анастасия Заворотнюк и Эдуард Радзюкевич на съемочной площадке комедийного телесериала «Моя прекрасная няня» Фото: Колесникова Наталья/ТАСС

Что известно о личной жизни Радзюкевича

Первой женой Эдуарда Радзюкевича была коллега Елена Ланская.

Второй супругой актера стала Елена Юровских, которая на момент их знакомства была студенткой ГИТИСа, где он преподавал. В браке родился сын Георгий.

Сейчас он женат на режиссере монтажа Марии Сергеенковой.

Что известно об алкогольной зависимости Радзюкевича

Эдуард Радзюкевич признавался, что на протяжении долгого времени страдал от алкогольной зависимости и находился «в перманентном состоянии опьянения». Помочь справиться с пагубной привычкой ему помогло рождение сына.

«Я не хотел, чтобы сын видел меня пьяным, мне было стыдно. Но у меня была очень сильная зависимость, и я понял, что я не справлюсь без медикаментозной помощи. И я лег и „зашился“», — вспоминал актер в интервью Светлане Баласанян.

Как Радзюкевич относится к СВО и Зеленскому

Эдуард Радзюкевич поддерживает проведение спецоперации. Он также заявлял, что хочет поехать в зону боевых действий, чтобы поддержать боевой дух военных. По его мнению, все публичные люди должны раскрыть свою позицию по СВО.

«Говорят, что артист должен быть вне политики. Может быть. Но это не значит, что он должен быть полным дебилом и не разбираться в процессах, которые происходят. Когда мне начинают рассказывать какие-то сказки, то я сразу отвечаю, что у меня родственники в городе Сумы. Правда, мы не общаемся, но давно и по другой причине. Но я скажу точно: на Украине людей переформатировали, они стали зомби», — уточнил Радзюкевич в интервью Светлане Баласанян.

Он считает, что самые страшные люди не те, кто выступает против СВО и действий российской власти, а те, кто молчит, потому что «в тяжелые времена нужно быть со своей страной».

Артист также называл Украину «фашистским государством, которое не должно существовать». При этом он уточнил, что имеет в виду государственную форму, а не людей.

«На Украине просто фашизм, конкретный фашизм. И начался он давно, при Хрущеве, тогда была мина замедленного действия с отдачей Крыма. Вот что мы и имеем сейчас — фашистское государство. Я считаю, что оно не должно существовать. Именно в государственной форме, я не о людях сейчас говорю», — прокомментировал Радзюкевич.

Также актер вспомнил о работе с украинским политиком Владимиром Зеленским и о том, что тот говорил на русском. По его словам, сейчас Зеленский стал «убийцей и фашистом».

«Мы вместе участвовали в проекте „Слава богу, ты пришел!“, и еще я снимал третью часть „Сватов“, где он был сценаристом и продюсером. Тогда проблем не возникало, к тому же все говорили на русском. Мы с Зеленским особо близко не общались, но все было тогда нормально и адекватно. А сейчас он убийца, фашист и враг. Там тоже случилось переформатирование», — рассказал он.

Чем сейчас занимается Радзюкевич

Эдуард Радзюкевич продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Семейный переполох», «Опасный холостяк», «Плохие девчонки», «Семейка легкого поведения», «Играем Зощенко» и «Подарок».

Эдуард Радзюкевич во время съемок фильма «Паромщик» режиссера Федора Попова Фото: Эрик Романенко/ТАСС

В скором времени также выйдет комедия «Паромщик» с его участием. При этом актер отмечал в интервью Светлане Баласанян, что сейчас для него на первом месте стоит театр.

«Сейчас такой период, когда я в основном занимаюсь театром. Съемки редко бывают, так как я очень избирателен. А так — в театре играю, ставлю спектакли. Ну и писать — это мое перманентное состояние, работаю как „усмешнитель“, добавляю шутки в проекты», — уточнил он.

