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10 июля 2025 в 17:13

Актер из «6 кадров» заявил, что Украины не должно существовать

Радзюкевич из «6 кадров» заявил, что Украины не должно существовать

Эдуард Радзюкевич Эдуард Радзюкевич Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Звезда скетч-шоу «6 кадров» Эдуард Радзюкевич назвал Украину фашистским государством и заявил, что оно не должно существовать. Он уточнил, что имеет в виду государственную форму, а не людей.

На Украине просто фашизм, конкретный фашизм. И начался он давно, при Хрущеве, тогда была мина замедленного действия с отдачей Крыма. Вот что мы и имеем сейчас — фашистское государство. Я считаю, что оно не должно существовать. Именно в государственной форме, я не людей сейчас говорю, — высказался он в интервью журналистке Светлане Баласанян.

Также Радзюкевич вспомнил о работе с Владимиром Зеленским. Он отметил, что украинский политик говорил на русском.

Мы вместе участвовали в проекте «Слава богу, ты пришел!», и еще я снимал третью часть «Сватов», где он был сценаристом и продюсером. Тогда проблем не возникало, к тому же все говорили на русском. Мы с Зеленским особо близко не общались, но все было тогда нормально и адекватно. А сейчас он — убийца, фашист и враг. Там тоже случилось переформатирование, — добавил артист.

Ранее актриса Светлана Ходченкова, которая часто снималась в одних проектах с Владимиром Зеленским, оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец». Поводом стали ее визиты в Крым, которые Киев считает незаконным пересечением границы.

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