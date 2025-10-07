Похудевшая на 7 кг звезда «СашиТани» снялась в коротком платье

Актриса Алина Ланина, известная зрителям по сериалу «СашаТаня», показала снимки в ультракоротком корсетном платье. На кадрах, опубликованных в Instagram (деятельность в РФ запрещена), мать двоих детей позирует в белоснежном платье на кровати. Образ она дополнила туфлями с острым мысом, украшениями и объемными волосами.

Ранее девушка рассказала, что после отдыха в санатории похудела на семь килограммов. Она отказалась от вредной еды, алкоголя и сладкого.

Ранее экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина рассказала, что похудела на 12 кг благодаря системе интервального голодания. Кроме того, по словам артистки, отказалась от хлебобулочных и других высококалорийных продуктов. Также она активно занимается спортом. Все вместе это позволило достичь идеальной физической формы, заявила Терешина.

До этого звезда скетчкома «Наша Russia» и комедии «Горько»!» Юлия Сулес заявила, что не может похудеть, поскольку стала заложником своего образа. Актриса заявила, что режиссеры берут ее именно из-за лишнего веса и, сбросив его, она рискует остаться без работы.