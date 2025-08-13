Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Звезда «Наша Russia» рассказала, почему не худеет

Актриса Сулес заявила, что не может похудеть из-за востребованного амплуа

Юлия Сулес Юлия Сулес Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда скетчкома «Наша Russia» и комедии «Горько»!» Юлия Сулес заявила, что не может похудеть, поскольку стала заложником своего образа. В интервью «Леди Mail» актриса заявила, что режиссеры берут ее именно из-за лишнего веса, и сбросив его, она рискует остаться без работы.

Будучи актрисой, я отчасти являюсь заложницей своего образа и своей фактуры. Так получилось, что узнаваемой я стала как раз в тот период, когда поправилась, родив ребенка. И режиссеры начали звать меня в свои проекты как раз благодаря в том числе и моей внешности. Конечно, я бы хотела выглядеть по-другому, то тогда надо понимать, что я могу остаться без работы, — заявила она.

Актриса Анна Невская ранее рассказала, что оставаться стройной ей помогают любовь к спорту и средиземноморская диета. Она посоветовала женщинам ничего не запрещать себе и «прислушиваться к своему организму».

Актриса Елена Валюшкина до этого рассказала, что она похудела благодаря подсчету калорий. Следить за фигурой ей помогают плавание, массаж и зарядка.

