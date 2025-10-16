«Две судьбы», судебный приговор, рождение сына: как живет Анатолий Руденко

Актер Анатолий Руденко прославился благодаря ролям в сериалах «Дорогая Маша Березина» и «Две судьбы». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Руденко

Анатолий Руденко родился 7 октября 1982 года в семье актера Кирилла Макеенко и заслуженной артистки РФ Любови Руденко. По утверждению его матери, его биологическим отцом на самом деле является актер Александр Мартынов. При этом он эту информацию отрицает.

«Меня огорошили неожиданным. Мама сказала, что да, ты уже взрослый, не могу не открыть тебе эту тайну. Но я люблю отца, который меня вырастил, который для меня всегда был папой. Для меня другого нет», — рассказал актер в программе «Ты не поверишь!»

Руденко окончил Театральный институт имени Бориса Щукина, срочную службу проходил в Центральном академическом театре Российской армии, после остался там служить.

Артист дебютировал на экране в ленте «Простые истины». Наибольшую известность ему принесла роль Петра Юсупова в сериале «Две судьбы». На настоящий момент в его фильмографии более 90 работ, включая картины «Дорогая Маша Березина», «Бумеранг из прошлого», «Разведчицы», «Дорога домой», «Отель для двоих», «Триггер» и другие.

Что известно о личной жизни Руденко

Анатолий Руденко в разные годы состоял в отношениях с актрисой Татьяной Арнтгольц и заслуженной артисткой России Дарьей Поверенной, которая на 10 лет старше его.

С Поверенной Руденко расстался, когда встретил актрису Елену Дудину.

«Разговор о расставании длился три дня. Если бы я думал головой, а не чувствами, то к этому вообще бы не привел. Просто я увидел, как мучается близкий и любимый человек. Мне было больно это видеть, но я понимал, что объективно встретил своего человека. Это мини-убийство. По большому счету я совершил убийство человека, с которым жил, которого любил, который для меня был всем. Но я встретил Лену и понял, что она — моя судьба», — рассказал он в YouTube-шоу «PRОжизнь».

Руденко и Дудина поженились в 2011 году. В июне 2012 года у них родилась дочь Милена. 13 октября у пары родился сын Леон. Актриса поделилась в соцсетях, что супруг был с ней во время родов «с самого начала до самого конца».

За что суд приговорил Руденко к 60 часам работы

Анатолий Руденко в январе 2024 года был задержан в центре Москвы, после того как сотрудники ГИБДД во время досмотра обнаружили у него пакетик с запрещенными веществами.

«Актер поспешил откреститься, что не знает, что это такое, сверток нашел на прогулке со своим псом, думал, что это яд для собак, который раскидывают по парку догхантеры, и положил пакетик в куртку. Экспертиза показала, что это наркотик», — сообщил Telegram-канал SHOT.

Против актера возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении запрещенных веществ без цели сбыта. Во время следствия Руденко провели судебно-психиатрическую экспертизу, которая не выявила у него наркотической зависимости.

Актера признали виновным в хранении запрещенных веществ, он полностью признал вину, раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием. Суд назначил Руденко наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов.

Чем сейчас занимается Руденко

Анатолий Руденко в 43 года продолжает творческую деятельность, активно гастролирует со спектаклями. В съемках фильмов на настоящий момент артист не задействован, последние проекты с ним выходили в 2024 году. Тогда он появился на экране в лентах «Триггер-3» и «Цвет граната».

Руденко поддерживает проведение спецоперации. Он отмечал, что с уважением относится к своим коллегам, которые отправились на фронт.

«Лично я поддерживаю СВО. С большим уважением отношусь к коллегам, которые отправились на фронт. На днях смотрел видеообращение актера Сослана Фидарова, с которым вместе учился в театральном институте. Он сейчас находится на передовой», — рассказал артист.

