Apple показала новые iPad Pro и MacBook Pro: сколько они будут стоить в РФ

Apple показала новые iPad Pro и MacBook Pro: сколько они будут стоить в РФ

Компания Apple вчера, 15 октября, анонсировала новый чип M5, а также гарнитуру, планшет и ноутбук с флагманским процессором. Что об этом известно, сколько будут стоить новинки в России?

Что известно о новых устройствах Apple, цена

Новый чип M5, как сообщили в корпорации, обеспечивает сильный прирост производительности ИИ, графической производительности и расширенные возможности для MacBook Pro, iPad Pro и Apple Vision Pro.

M5 получил графический процессор нового поколения с нейронным ускорителем в каждом ядре, что обеспечивает до 3,5 раза более высокую производительность ИИ и до 1,6 раза более быструю графику, чем у предыдущего M4. По данным Apple, новая архитектура ускоряет работу больших языковых моделей (LLM) прямо на устройстве и повышает скорость запуска приложений и обработки видео.

Новая гарнитура Apple Vision Pro с чипом M5 отличается улучшенной визуализацией изображений, более быстрыми рабочими процессами на базе ИИ и увеличенным временем автономной работы. Vision Pro с M5 и ремешком Dual Knit Band уже доступен для предварительного заказа, в магазинах США он появится с 22 октября.

Apple также заявила, что 16-ядерный нейронный движок чипа M5 ускоряет функции ИИ на 50% для системных задач и вдвое — для сторонних приложений. Цена модели составила $3500 (281 750 рублей).

Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еще одной новинкой на базе чипа M5 стал 14-дюймовый MacBook Pro. Его основные характеристики — это до 24 часов автономной работы, более быстрый SSD-накопитель, ускоряющий импорт и экспорт файлов, поддержка до 4 Тб памяти, новый Liquid Retina XDR-дисплей с пиковыми 1600 нит яркости и опцией нанотекстуры, 12-Мп камера Center Stage и аудиосистема с шестью динамиками, а также Apple Intelligence и новой macOS Tahoe.

Кроме того, чип M5 получил увеличенную пропускную способность памяти — 153 Гбит/с против 120 Гбит/с у M4.

Новый MacBook Pro M5 будет доступен в цветах «черный космос» и серебристый по стартовой цене $1599 (128 715 рублей). Поставки начнутся 22 октября.

Также компания представила новый iPad Pro с чипом M5. Обновленный планшет обеспечивает до 3,5 раза большую производительность ИИ, чем iPad Pro с M4, а новый чип беспроводной сети, разработанный Apple, обеспечивает поддержку Wi-Fi 7. Новый iPad Pro доступен в черном и серебристом цветах и представлен в 11- и 13-дюймовых диагоналях. Помимо этого, он оснащен дисплеем Ultra Retina XDR для лучшего качества изображения.

Новый iPad Pro уже доступен для предзаказа, а в магазинах США он появится в среду, 22 октября. В продаже появится и более дорогой вариант с нанотекстурным стеклом.

Предзаказы открыты по цене $999 (80 416 рублей) или $1199 (96 515 рублей) за стандартные конфигурации. Оба iPad Pro с M5 доступны в цветах космический черный и серебристый.

Читайте также:

Скандал из-за мужа, мнение об СВО, двое детей: как живет Лиза Арзамасова

Разыскивается ВСУ и живет на деньги жены: куда пропал певец Иван Дорн

Вражда с Собчак, розыск на Украине, трое детей: как живет Тина Канделаки