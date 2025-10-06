Кто станет новым главой Apple: отставка Кука, сотрудничество с Россией

Apple ожидает масштабная смена руководства, в том числе возможен уход генерального директора Тима Кука, пишет Bloomberg. Что об этом известно, кто его заменит, сотрудничает ли сейчас Apple с Россией?

Кто возглавит Apple после Кука

По информации агентства, Кук, которому в ноябре исполнится 65 лет, готовится покинуть пост CEO. Как говорится в статье, вероятно, после ухода с этой должности Кук останется работать в компании, например в качестве председателя совета директоров, как делали другие руководители крупных компаний, например основатель Amazon Джефф Безос или сооснователь Microsoft Билл Гейтс.

«Такая преемственность может оказаться особенно важной, если [президент США Дональд] Трамп будет находиться у власти до начала 2029 года», — отметил автор материала Марк Гурман.

Тим Кук возглавил Apple в 2011 году, сменив на посту основателя компании Стива Джобса. Под его руководством Apple стала первой в мире компанией с рыночной капитализацией в $3 трлн, а iPhone превратился в один из самых успешных потребительских продуктов в истории. До прихода в Apple в 1998 году Кук 12 лет проработал в IBM, занимал руководящие посты в Intelligent Electronics и Compaq.

Близкие к Apple собеседники Bloomberg не сомневаются, что место Кука займет старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус. В свои 50 лет Тернус представляет собой связующее звено между ветеранами ранней эры iPhone и новым поколением лидеров, определяющих следующий этап развития компании. Коллеги описывают его как харизматичного, целеустремленного и пользующегося полным доверием Кука. Его влияние распространилось за пределы аппаратного обеспечения, затронув стратегию продуктов, их функционал и маркетинговые решения.

Apple активно повышает публичный профиль Тернуса. Он представлял такие продукты, как iPhone Air, участвовал в громких интервью и лично приветствовал покупателей в лондонском магазине на Риджент-стрит. Подобная активность внутри компании сигнализирует о подготовке к будущей роли.

В июле Bloomberg тоже писал, что новым главой Apple будет Тернус, «если все пойдет по плану». Отмечалось также, что пост могут занять руководитель отдела розничной торговли и кадров Дейрдре О'Брайен или главный операционный директор Сабих Хан.

Уйдет ли Apple с российского рынка

В марте 2022 года Apple приостановила продажи своих устройств в России, отключила сервис Apple Pay, а также перестала обновлять свой онлайн-магазин. Несмотря на ограничения, поставщики продолжают завозить устройства Apple в Россию по параллельному импорту.

В 2023 году сообщалось, что Apple не намерена полностью покидать Россию как минимум до 2027 года, так как продлила договор аренды офисных помещений в Москве, хоть и сократила их количество.

«В отчетном году была пересмотрена величина обязательства по аренде и права пользования активами в связи с планируемым изменением условий аренды в 2023 году: площадь будет уменьшена с 4,6 тыс. до 424,23 кв. м, срок аренды будет продлен до января 2027 года», — говорилось в пояснении к финансовой отчетности за 2022 год российского представительства Apple — ООО «Эппл рус».

Кроме того, в прошлом году Apple продлила срок действия исключительных прав на свой логотип и бренд в России до 2035 года.

С 1 сентября 2025 года в России действует закон, обязывающий предустанавливать российский магазин приложений RuStore на все смартфоны и планшеты, продаваемые в стране. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко отмечал, что Apple может выполнить требования.

«Они могут это выполнить. Цель любой компании — извлечение прибыли. У нас достаточно серьезный рынок сбыта. Борьба всегда идет за рынок сбыта, а не за уход с этого рынка. Хотите — работайте, не хотите — не работайте», — сказал он.

Ющенко добавил, что в любом государстве существуют законы, которые должен выполнять бизнес для успешной работы.

«Компании, которые имеют возможности развивать свои представительства и развивать свой бизнес, должны исполнять закон. Это такие же изменения, как открыть офис. Соответственно, это такая же небольшая проблема — поставить RuStore. Я думаю, это решаемый вопрос и не такой уж затратный для такой крупной компании», — заключил парламентарий.

