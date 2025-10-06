Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 10:26

Назван предполагаемый преемник Кука на посту гендиректора Apple

Bloomberg: новым гендиректором Apple может стать Джон Тернус

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новым гендиректором Apple может стать глава отдела разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус, сообщило агентство Bloomberg. При этом Тим Кук может остаться в компании как председатель совета директоров.

Как отметило агентство, Тернус считается наиболее подходящим кандидатом на должность гендиректора по нескольким причинам. Так, главе отдела разработки аппаратного обеспечения 50 лет, остальные руководители высшего звена намного старше по возрасту.

Кроме того, для компании более приоритетным становится развитие технологий, а не увеличение продаж, а Тернус возглавляет подобный отдел. Наряду с этим, кандидат пользуется доверием самого Кука.

Ранее Apple попросила суд отклонить антимонопольный иск со стороны миллиардера Илона Маска, назвав его безосновательным. Несколько месяцев назад бизнесмен подал иск к компании, когда та начала сотрудничать с OpenAI для развития своей экосистемы Apple Intelligence. Миллиардер счел, что тем самым оба IT-гиганта ущемили интересы прочих разработчиков ИИ, включая его стартап xAI.

США
Apple
гендиректоры
преемники
изменения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московскую семью выселяют из квартиры из-за прошлого владельца-афериста
Политолог объяснил нападки Меркель на Польшу и страны Прибалтики
Экс-советник Пентагона предупредил о риске войны между США и Россией
Сотни БПЛА, взрывы над курортами Кубани: как ВСУ атакуют Россию 6 октября
Челябинские террористы хотели завербовать до 200 человек
В отряде «ЛизаАлерт» отказались от поиска Усольцевых с воздуха
Биржевая цена на золото побила исторический рекорд
Стало известно, почему Польша и страны Прибалтики сорвали переговоры с РФ
На Украине «мобилизованного» кота вернули хозяевам после скандала в Сети
В одно из приграничных регионов часть жителей осталась без тепла и света
Погода в Москве в понедельник, 6 октября: снег, холод и ледяные дожди?
Политический психолог оценил шансы фон дер Ляйен уйти в отставку
Залужный объяснил, что стало сверхважным показателем отставания Украины
Китай опередил США и стал лидером мирового энергорынка
В России предложили приравнять чипсы и газировку к «опасной еде»
Названа страна, куда может бежать Зеленский
В Госдуме рассказали, что ожидает российскую экономику в октябре
Арестович назвал регионы, которые отдал бы России
Экс-советник Путина назвал мессенджер, где больше всего мошенников
Карьера в Красноярске: свежие вакансии и новые правила биржи труда
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.