Назван предполагаемый преемник Кука на посту гендиректора Apple

Новым гендиректором Apple может стать глава отдела разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус, сообщило агентство Bloomberg. При этом Тим Кук может остаться в компании как председатель совета директоров.

Как отметило агентство, Тернус считается наиболее подходящим кандидатом на должность гендиректора по нескольким причинам. Так, главе отдела разработки аппаратного обеспечения 50 лет, остальные руководители высшего звена намного старше по возрасту.

Кроме того, для компании более приоритетным становится развитие технологий, а не увеличение продаж, а Тернус возглавляет подобный отдел. Наряду с этим, кандидат пользуется доверием самого Кука.

Ранее Apple попросила суд отклонить антимонопольный иск со стороны миллиардера Илона Маска, назвав его безосновательным. Несколько месяцев назад бизнесмен подал иск к компании, когда та начала сотрудничать с OpenAI для развития своей экосистемы Apple Intelligence. Миллиардер счел, что тем самым оба IT-гиганта ущемили интересы прочих разработчиков ИИ, включая его стартап xAI.