Арестович — следующий президент Украины? Обещания Москве, агент ли Кремля

Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что отдал бы России «четыре области и Крым», будь он главой украинского государства. Есть ли у него реальные шансы стать новым руководителем страны, почему Арестовича называют агентом Кремля?

Что собирается делать Арестович, став президентом Украины

В интервью Ксении Собчак Арестович пояснил, что отдал бы территории, не признавая их юридического статуса.

«Я отдаю четыре области и Крым, но не признаю их российскими», — сказал он.

Он допустил, что это будет «длящееся мирное соглашение», а не «мирный договор»: Украина выведет свои войска с этих территорий, сформировав новую линию соприкосновения по примеру Северной и Южной Кореи.

«Подписываем мирное соглашение и перестраиваем систему отношений, если будет добрая воля российской стороны на то, чтобы война по этой линии не возобновилась никогда», — порассуждал политик.

Арестович также заявил, что после этого сделал бы президенту России Владимиру Путину предложение провести совместный молебен в церкви в память о погибших российских и украинских военных.

Более того, политик заверил, что, заняв пост президента, лично поехал бы в Москву договариваться с российским руководством.

«Поехал бы в Москву сразу — по принципу „иду на вы“, это не на поклон, это как Саша Белый (главный герой сериала „Бригада“. — NEWS.ru), на стрелку. Я прихожу к вам один, <...> я не считаю это поездкой на поклон. Я приезжаю в Москву, говорю, давайте так, подводить итоги наших отношений с 1991 года по проблемным зонам», — сказал Арестович, отметив, что между Москвой и Киевом не должно быть конфликта.

Что касается Зеленского, то, по мнению бывшего советника офиса, его нужно судить за военные преступления. Он уточнил, что нынешний украинский лидер заслуживает пожизненного заключения.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Является ли Арестович агентом Кремля

Из-за комплиментарных заявлений в адрес президента России и критики главы Украины Арестовича в последнее время называют «агентом Кремля» и обвиняют в том, что он повторяет «российские нарративы». В интервью Собчак политик снова положительно высказался о Путине.

«Я хвалю его как квалифицированного игрока. Я же не говорю, что он идеал, которому нужно подражать, или это предельно этичный человек, который должен быть посвящен в святые. Я говорю: это игрок, который делает ходы», — сообщил Арестович.

Он также выразил похвалу российскому лидеру за то, что он в хорошей форме и никогда не нарушает договоренностей.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слухи о том, что Арестович является агентом Кремля.

«После „cбития“, а пoтом „не сбития“ украинскими военными ракеты нaд жилым домом в Днепре, а потом Aрестовича на Украине нaчинают объявлять внедренным aгентом Кремля. Нет уж, нe выйдет. Он — лицо киeвского режима. Зеленcкий — нос, а Арестoвич — лицо», — отметила дипломат.

Кроме того, в России Арестович внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Есть ли у Арестовича шансы стать президентом Украины

В этом году Зеленский ввел против Арестовича санкции. Они будут действовать 10 лет, в соответствии с ними активы политика будут заблокированы, доступ к страницам Арестовича в соцсетях — ограничен, ему также запретили распространять информацию на территории Украины.

Такой шаг Зеленского Арестович объяснил тем, что нынешний президент Украины боится политической конкуренции и избавляется от оппонентов. Арестович при этом продолжает говорить, что собирается выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

Политолог Дмитрий Евстафьев считает, что Арестович больше подходит на роль президента Украины, чем Зеленский.

«Я сейчас жуткую вещь скажу: вариант „Арестович — президент Украины“ только кажется бредовым. Он на самом деле для Украины более логичен, чем президент Зеленский», — писал он в своем Telegram-канале.

Он назвал политика «коуч-манипулятором с задатками нейролингвистического программирования», который не стал бы сложнее Зеленского для российского руководства.

Политолог Станислав Бышок обратил внимание, что Арестович умеет общаться с народом, и большая часть его опыта связана именно с этим.

«Как коммуникатор он очень профессиональный. Если вы коммуницируете с большим количеством людей в разных проектах, то максимальный уровень коммуникации — это президент страны. В этом случае его амбициозность и интеллектуальная смелость никогда не вызывали сомнений», — сказал Бышок.

В то же время политик наиболее популярен за пределами Украины, чем внутри нее, добавил эксперт.

Политтехнолог Константин Калачев считает, что Арестовичу нужно было получить важный промежуточный пост в руководстве страны, чтобы заставить граждан относиться к нему серьезнее. Однако, по его мнению, есть более важная проблема: Арестович не командный игрок.

«Он не экономист. А все понимают, что, когда начнется восстановление Украины, нужны будут люди, у которых будет план этого восстановления. В случае, если даже они сами чего-то не знают, то должны уметь привлечь специалистов, как сделал, например, Зеленский во время СВО. Но на мой взгляд, Арестович слишком нарциссичен, чтобы стать командным игроком», — пояснил Калачев.

В ходе блицопроса на интервью Собчак Арестович выбрал главой своей администрации экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, с которым они знакомы много лет. Комментируя вопрос о своей популярности на Украине, Арестович предположил, что основная часть его потенциального электората преимущественно находится за рубежом из-за его запрета Киевом.

